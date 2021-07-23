أولمبياد طوكيو.. عبد الخالق البنا يتأهل لربع نهائي منافسات التجديف

انتهت أحداث التصفية الأولى من منافسات الفردي لرجال التجديف، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

حيث جاء عبد الخالق البنا في المركز الثالث بزمن 7 دقائق 3 ثوان و44 جزء من الثانية.

واستطاع الألماني أوليفر زيدلير أن يحصد المركز الأول بزمن 7 دقائق و40 جزء من الثانية، وجاء في المركز الثاني الياباني ريوتا اراكاوا بزمن 7 دقائق و 2 ثانية و 79 جزء من الثانية.

فيما دخل كل من الهولندي فين فلورجين مرحلة الترضية بعد حلوله في المركز الرابع بزمن 7 دقائق 4 ثوان و 56 جزء من الثانية، فيما جاء فرانك نادري من ساحل العاج في المركز الخامس والأخير بزمن قدره 7 دقائق و 49 ثانية و 19 جزء من الثانية.

وكانت تضم هذه التصفيات 5 لاعبين، تأهل منهم مباشرة للدور الثاني ثلاث لاعبين فيما صعد لاعبان إلى دور الترضية.

الرقم العالمي لمانسون

الجدير بالذكر أن الرقم العالمي مسجل باسم النيوزيلندي روبرت مانسون بتوقيت 6 دقائق 30 ثانية و74 جزء من الثانية.