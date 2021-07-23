عصام الحضرى يمارس التدريبات الرياضية داخل الجيم .. شاهد

نشر عصام الحضرى ، حارس مرمى منتخب مصر سابقا ، عدة صور له ، من خلال خاصية “ استورى ” عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وظهر عصام الحضرى فى الصور اثناء ممارسة بعض التدريبات الرياضية داخل الجيم .

واحتفل عصام الحضري حارس مرمي النادي الأهلي السابق بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز .

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أ‏الف مليون لأبطال النادي الأهلي ومجلس الإدارة وكل جماهيره على البطولة العاشرة ومزيد من البطولات".

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.

