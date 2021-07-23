أولمبياد طوكيو .. القطرية تلا أبو جبارا تتأهل لدور الترضية في منافسات التجديف

انتهت أحداث التصفية الخامسة من منافسات الفردي سيدات "التجديف"، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وقد أسفرت التصفية الخامسة عن تأهل اللاعبة القطرية تلا أبو جبارا إلى دور الترضية، وذلك بعد إحتلالها المركز الأخير في هذه التصفية التي كانت تضم 5 لاعبات.

وكانت تضم هذه التصفية 5 لاعبات، حيث يتأهل أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، و أصحاب المراكز ال 4 و 5 على الترتيب يتأهلان لدور الترضية، والذي يتكون من 3 تصفيات، كل تصفية تضم 6 لاعبات، على أن يلحق أصحاب المركز الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، وباقي المراكز ستنافس على مراكز الترتيب.

وفي الدور ربع النهائي، سيكون هناك 4 تصفيات، كل تصفية تضم 6 لاعبات، على أن يصعد أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى نصف النهائي، والباقي سينافس على مراكز الترتيب.

يذكر أن التصفية الخامسة من منافسات السيدات كانت تضم 5 لاعبات هم، اليونانية مجدالينا لوبنيج، والكندية كارلينج زيمان، والناميبية مايكي ويكمان، والكويتية مالينا فينيجا.