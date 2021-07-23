أولمبياد طوكيو ... الزوجي الفرنسي يحطمان الرقم الأولمبي في منافسات زوجي التجديف

انتهت منافسات زوجي الرجال في منافسات التجديف والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.

استطاع الزوجي الفرنسي تحطيم الرقم الأولمبي السابق، بعدما جاءا في المركز الأول في المنافسات بزمن قدره 6 دقائق 10 ثوان و45 ثانية.



وكان الرقم الأولمبي السابق باسم الزوجي النيوزيلندي، في أولمبياد لندن 2021، بزمن قدره 6 دقائق 11 ثانية و30 جزء من الثانية.

وجاء الزوجي الفرنسي في المركز الأول، فيما جاء لاعبي الصين في المركز الثاني بنتيجة 6 دقائق و11 ثانية و55 جزء من الثانية.



وجاء منتخب الاتحاد الروسي في المركز الثالث بزمن 6 دقائق 16 ثانية و9 جزء من الثانية.



هذا وقد دخل مرحلة الترضية كل من المنتخب الألماني بعد حصوله على المركز الرابع بزمن 6 دقائق و35 ثانية و11 جزء من الثانية.



فيما جاء في المركز الخامس لاعبي منتخب التشيك بزمن 6 دقائق و41 ثانية و75 جزء من الثانية.