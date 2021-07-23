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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو ... الزوجي الفرنسي يحطمان الرقم الأولمبي في منافسات زوجي التجديف

صدى البلد

انتهت منافسات زوجي الرجال في منافسات التجديف والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.

استطاع الزوجي الفرنسي تحطيم الرقم الأولمبي السابق، بعدما جاءا في المركز الأول في المنافسات بزمن قدره 6 دقائق 10 ثوان و45 ثانية.
 

وكان الرقم الأولمبي السابق باسم الزوجي النيوزيلندي، في أولمبياد لندن 2021، بزمن قدره 6 دقائق 11 ثانية و30 جزء من الثانية.

وجاء الزوجي الفرنسي في المركز الأول، فيما جاء لاعبي الصين في المركز الثاني بنتيجة 6 دقائق و11 ثانية و55 جزء من الثانية.
 

وجاء منتخب الاتحاد الروسي في المركز الثالث بزمن 6 دقائق 16 ثانية و9 جزء من الثانية.
 

هذا وقد دخل مرحلة الترضية كل من المنتخب الألماني بعد حصوله على المركز الرابع بزمن 6 دقائق و35 ثانية و11 جزء من الثانية.
 

فيما جاء في المركز الخامس لاعبي منتخب التشيك بزمن 6 دقائق و41 ثانية و75 جزء من الثانية.

اولمبياد طوكيو طوكيو منتخب التشيك أغسطس الاتحاد اليابان العاصمة اليابانية

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