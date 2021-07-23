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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتيل ثلاجة العيد.. كيف قتلت الكهرباء شابا في جنوب الجيزة؟

قتيل ثلاجة العيد..
قتيل ثلاجة العيد.. كيف قتلت الكهرباء شاب في جنوب الجيزة؟

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في مصرع شاب صعقا إثر تعرضه لتيار كهربائي بسبب ماس في جهاز كهربائي بمدينة البدرشين جنوب الجيزة.

 

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أفاد باستقبال المستشفى العام جثة شاب هامدة والتحفظ عليها في الثلاجة تحت تصرف الجهات الأمنية.

 

وشكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق من مباحث البدرشين لكشف ملابسات الحادث.

 

وتبين من المعاينة الأولية والتقرير الطبي، أن المستشفى العام استقبلت جثة الشاب، وقررت أهليته بأنه أصيب بصعق كهربائي من جهاز "ثلاجة" إثر حدوث ماس.

 

وبتطوير مناقشة أهلية المتوفي، قرروا أنه أثناء قيام المتوفي بإصلاح الثلاجة تعرض لصعق كهربائي نتيجة حدوث ماس في كابل الكهرباء الخاص بالجهاز مما تسبب في مصرعه في الحال، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 

وشرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الشاب حاول إصلاح جهاز كهربائي "ثلاجة" إلا انه حدث ماس كهربائي في كابل الكهرباء مما أدي إلي تعرضه لصعق كهربائي من الجهاز ووفاته في الحال.

 

تحرر المحضر اللازم ووضعت الأجهزة الأمنية في الجيزة، جثة الشاب المتوفى تحت تصرف النيابة العامة في ثلاجة المستشفى.

 

وقررت النيابة التصريح بدفن جثة الشاب عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بالجثة وبيان أسباب وملابسات الوفاة.

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