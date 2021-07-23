نشرة الفن.. كواليس قرار اعتزال ريهام سعيد ولوك جديد لأصالة في أبو ظبي وقصة تحول بطل  13 Reasons Why لامرأة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية منها كواليس اعتزال ريهام سعيد وأصالة بلوك جديد في حفلها بأبو ظبي، وقصة تحول بطل 13 Reasons Why لامرأة.

قالت الإعلامية ريهام سعيد إن قرار الاعتزال جاء متأخرا للغاية؛ مضيفة أنها كانت تفكر في الاعتزال منذ سنوات طويلة.

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها على تطبيق انستجرام، جلسة تصوير جديدة لها بالإطلالة التي ظهرت بها مساء الخميس، في حفلها برفقة حسين الجسمي بأبو ظبي.

أعلن الممثل الأمريكي تومي دورفمان بطل سلسلة 13 Reasons Why الشهيرة تحوله الكامل لامرأة، بعد إجراء العمليات

يحتفل اليوم الفنان أحمد عز بعيد ميلاده الخمسين، وسط نجاح مشهود حققه فيلمه الأخير، العارف:عودة يونس، الذي يشترك في بطولته أحمد فهمي ومصطفى خاطر ومحمود حميدة.

تعرضت الفنانة بدرية طلبة لشائعة غريبة خلال الساعات الماضية وهي تعرضها لحادث نتج عنه وفاتها تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

غيرة الكلاب.. رامي جمال يوجه رسالة للأنثى الأنانية

شارك الفنان رامي جمال متابعيه على تطبيق انستجرام فيديو له بصحبة كلبه المفضل، وعلق عليه قائلا:" حابب أكلمك قدام الناس جايز تعقلي.. كفاية غيره الغيرة مش صح أنا فنان وقلبي كبير".

تحتفل اليوم الفنانة إنجي المقدم بعيد ميلادها الـ 44، وهي ممثلة محترفة استطاعت خلال فترة قصيرة حجز مكانا خاصا لها في الأعمال التلفزيونية، وأصبح الجمهور يتابعها خاصة في الموسم الرمضاني.

تعود المغنية والممثلة الأمريكية ويتني هيوستن لإحياء الحفلات على المسرح مرة أخرى رغم وفاتها منذ حوالي 9 أعوام، عن طريق تقنية الهولوجرام.

حل الفنان أحمد آدم ضيفا على برنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان للحديث عن مشواره الفني وعلاقته بالسوشيال ميديا، وتعليقه على عدد من الأحداث الاجتماعية والسياسية التي تجري مؤخرا.

رفض الممثل والمخرج الأمريكي شون بن العودة إلى مواقع التصوير قبل فرض متطلب الحصول على لقاح فيروس كورونا على جميع العاملين بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

قال الممثل ولاعب المصارعة الشهير دواين جونسون إنه لن يظهر في الأجزاء المقبلة من سلسلة أفلام Fast & Furious التي طرح منها الجزء التاسع مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا بحسب إندبندنت.