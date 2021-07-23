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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. كواليس قرار اعتزال ريهام سعيد ولوك جديد لأصالة في أبو ظبي وقصة تحول بطل  13 Reasons Why لامرأة

تومي دورفمان بعد
تومي دورفمان بعد تحول لامرأة وريهام سعيد ولوك أصالة الجديد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية منها كواليس اعتزال ريهام سعيد وأصالة بلوك جديد في حفلها بأبو ظبي، وقصة تحول بطل  13 Reasons Why لامرأة. 

ريهام سعيد تكشف لصدى البلد كواليس قرار اعتزالها.. خاص

قالت الإعلامية ريهام سعيد إن قرار الاعتزال جاء متأخرا للغاية؛  مضيفة أنها كانت تفكر في الاعتزال منذ سنوات  طويلة. 

بتوقيع نيكولا جبران.. لوك جديد للفنانة أصالة في حفلها بأبو ظبي

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها على تطبيق انستجرام، جلسة تصوير جديدة لها بالإطلالة التي ظهرت بها مساء الخميس، في حفلها برفقة حسين الجسمي بأبو ظبي. 

قصة تحول بطل مسلسل 13 Reasons Why لامرأة.. صور وفيديو

أعلن الممثل الأمريكي تومي دورفمان بطل سلسلة 13 Reasons Why الشهيرة تحوله الكامل لامرأة، بعد إجراء العمليات

في عيد ميلاده الخمسين.. لماذا يصف الجمهور أحمد عز بتوم كروز العرب ؟

يحتفل اليوم الفنان أحمد عز بعيد ميلاده الخمسين، وسط نجاح مشهود حققه فيلمه الأخير، العارف:عودة يونس، الذي يشترك في بطولته أحمد فهمي ومصطفى خاطر ومحمود حميدة. 

قبل بدرية طلبة.. نجوم طالتهم شائعات الوفاة منهم فيفي عبده وميار الببلاوي

تعرضت الفنانة بدرية طلبة لشائعة غريبة خلال الساعات الماضية وهي تعرضها لحادث نتج عنه وفاتها تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

غيرة الكلاب.. رامي جمال يوجه رسالة للأنثى الأنانية

شارك الفنان رامي جمال متابعيه على تطبيق انستجرام فيديو له بصحبة كلبه المفضل، وعلق عليه قائلا:" حابب أكلمك قدام الناس جايز تعقلي.. كفاية غيره الغيرة مش صح أنا فنان وقلبي كبير".

في عيد ميلادها.. انجي المقدم مذيعة سابقة ولهلوبة لغات

تحتفل اليوم الفنانة إنجي المقدم بعيد ميلادها الـ 44، وهي ممثلة محترفة استطاعت خلال فترة قصيرة حجز مكانا خاصا لها في الأعمال التلفزيونية، وأصبح الجمهور يتابعها خاصة في الموسم الرمضاني. 

ويتني هيوستن تعود للحفلات بعد وفاتها بتقنية الهولوجرام

تعود المغنية والممثلة الأمريكية ويتني هيوستن لإحياء الحفلات على المسرح مرة أخرى رغم وفاتها منذ حوالي 9 أعوام، عن طريق تقنية الهولوجرام. 

أحمد آدم: تنبأت بثورة 30 يونيو ولولاها كنت هنتحر وماليش في السوشيال ميديا

حل الفنان أحمد آدم ضيفا على برنامج مساء DMC  مع الإعلامي رامي رضوان للحديث عن مشواره الفني وعلاقته بالسوشيال ميديا، وتعليقه على عدد من الأحداث الاجتماعية والسياسية التي تجري مؤخرا. 

شون بن يرفض العودة لمواقع التصوير قبل تلقيح فرق العمل ضد فيروس كورونا

رفض الممثل والمخرج الأمريكي شون بن العودة إلى مواقع التصوير قبل فرض متطلب الحصول على لقاح فيروس كورونا على جميع العاملين بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

دواين جونسون ينفي ظهوره في أي أجزاء مستقبلية من Fast & Furious

قال الممثل ولاعب المصارعة الشهير دواين جونسون إنه لن يظهر في الأجزاء المقبلة من سلسلة أفلام Fast & Furious التي طرح منها الجزء التاسع مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا بحسب إندبندنت. 

ريهام سعيد شائعة وفاة النجوم رامي جمال دواين جونسون احمد عز

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