أولمبياد طوكيو.. الكورية الجنوبية سان آن تحطم الرقم الأولمبي في منافسات القوس والسهم



انتهت منافسات الدور التمهيدي للقوس والسهم للسيدات، والتي تاتي ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، في نسختها الـ 32، خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021.

ومع انطلاق المنافسات بدأ اللاعبون في تحقيق الأرقام القياسية وتحطيم الأرقام الأولمبية.

حيث استطاعت الكورية الجنوبية سان ان كسر الرقم الأولمبي السابق والمسجل باسم اللاعبة الأوكرانية لينا هيراسيمنكو في أولمبياد أتلانتا عام 1996، بإجمالي 673.



حيث استطاعت الكورية الجنوبية سان ان تحطيم الرقم بعد حصولها على إجمالي 680 نقطة، لتسجل باسمها رقما جديدا في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية.



حيث تعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تحطيم الرقم الأولمبي اليوم، حيث قام الزوجي الفرنسي في منافسات رجال التجديف بتحطيم الرقم الأولمبي.



ومن المقرر أن تقام اليوم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.



وتنافس النجمة المصرية امال آدم في المنافسات حيث ستواجه الكورية الجنوبية مينهي يانج في دور ال 64، بعد أن جاءت امال في المركز قبل الأخير في الدور التمهيدي للمنافسات.