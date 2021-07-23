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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زحام كبير من المواطنين على شواطئ الإسكندرية في إجازة عيد الأضحى .. فيديو

اسكندرية
اسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية ، أمس الخميس ثالث أيام عيد الأضحى ، زحام كبير من المواطنين على شواطئ المدينة  للاستمتاع بمياه البحر، فى إجازة عيد الأضحى .

 

يذكر أن شهدت شواطئ الإسكندرية ازدحامًا شديدًا، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يعتبر أول عيد تفتتح فيه الشواطئ منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس 2020.

 

وأدت درجات الحرارة العالية إلى ازدحام الشواطئ خاصة بعد انتهاء صلاة العيد، وشعائر ذبح الأضاحي، حيث هرع المصطافين والزوار إلى الشواطئ هربًا من الحر القائظ في البيوت والشوارع.

 

وقد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال مواطني وزائري الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بشواطئ الإسكندرية علي مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية علي المخالفين.

@mohamedelbsal4

الهجوم الكبير على ##اسكندريه

♬ الصوت الأصلي - Mohamed Elbsal
الاسكندرية أجازة عيد الأضحى فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد

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