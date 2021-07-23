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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو .. السعودي الحسين علي رضا يتأهل لدور الترضية في منافسات التجديف

صدى البلد

انتهت أحداث التصفية الرابعة في منافسات الفردي رجال "التجديف"، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وقد أسفرت التصفية الرابعة عن تأهل اللاعب السعودي الحسين علي رضا إلى منافسات دور الترضية، وذلك بعد إحتلاله المركز الأخير في هذه التصفية التي كانت تضم 5 لاعبين.

وكانت تضم هذه التصفية 5 لاعبين، حيث يتأهل أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، و أصحاب المراكز ال 4 و 5 على الترتيب يتأهلان لدور الترضية، والذي يتكون من 3 تصفيات، كل تصفية تضم 6 لاعبين، على أن يلحق أصحاب المركز الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، وباقي المراكز ستنافس على مراكز الترتيب.

وفي الدور ربع النهائي، سيكون هناك 4 تصفيات، كل تصفية تضم 6 لاعبين، على أن يصعد أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى نصف النهائي، والباقي سينافس على مراكز الترتيب.

يذكر أن التصفية الرابعة كانت تضم 5 لاعبين هم، الكندي تريفور جونيس، والليتواني مينداجاز جراسكونيس، والتركي اونات كازاكلي، والبريطاني دارا علي زادة، والسعودي الحسين علي رضا.

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