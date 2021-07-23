منافسات التجديف .. الكويتي عبد الرحمن الفضيل والعراقي محمد الخفاجي يتأهلان لدور الترضية في أولمبياد طوكيو

انتهت أحداث التصفية الأولى من منافسات الفردي رجال "التجديف"، في دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وقد أسفرت التصفية الأولى عن تأهل الثنائي العربي، الكويتي عبد الرحمن الفضيل والعراقي محمد الخفاجي إلى دور الترضية، وذلك بعد احتلالهم المركز الخامس والسادس على الترتيب.

وكانت تضم هذه التصفية 6 لاعبين، حيث يتأهل أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، و أصحاب المراكز ال 4 و 5 و 6 على الترتيب يتأهلان لدور الترضية، والذي يتكون من 3 تصفيات، كل تصفية تضم 6 لاعبين، على أن يلحق أصحاب المركز الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، وباقي المراكز ستنافس على مراكز الترتيب.

وفي الدور ربع النهائي، سيكون هناك 4 تصفيات، كل تصفية تضم 6 لاعبين، على أن يصعد أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى نصف النهائي، والباقي سينافس على مراكز الترتيب.

يذكر أن التصفية الأولى كانت تضم 6 لاعبين هم، النرويجي بورش كجيتيل، والمجري مولنار بينديجيز، والبرازيلي فيريرا فيرثين، والتشيكي جان فليسنير، والكويتي عبد الرحمن الفضيل، والعراقي محمد الخفاجي.