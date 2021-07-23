مصر تسجل 8 حالات وفاة 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعراق يكشف سبب كارثة مستشفى الحسين .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر الرابعة عالمياً في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها وقدرتها على مواجهة كورونا

مستشفيات لبنان تحذر من كارثة صحية بسبب كورونا

مسؤولون: أمريكا تتجه لإضفاء الطابع الرسمي على تعديل دور قواتها في العراق

محافظ ذي قار العراقية يكشف سبب كارثة مستشفى الحسين

إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب

الإمارات تنفي المزاعم بشأن التجسس على صحفيين وأفراد باستخدام برنامج بيجاسوس

واشنطن: لا نعتزم حاليا تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشان المصري.



وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزيرة التعاون المصرية رانيا المشاط أعلنت أن مصر العربية احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر 50 اقتصادا على مستوى العالم، في «مؤشر عودة الحياة الطبيعية» الجديد، الذي أطلقته مجلة الإيكونوميست الدولية، ليرصد من خلال عدد من العوامل والمؤشرات عودة الحياة الطبيعية في بلدان العالم، بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا ودفعت الدول لفرض قيود شديدة على التنقل خلال العام الماضي.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 8 حالات وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 225869 حتى الآن.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان قالت إن "مشكلة كبيرة تواجه القطاع، إذ يتعذر على المستشفيات الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولدات، في ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة في اليوم".

وقالت "الوطن" إن مسؤولين أمريكيين قالوا إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والعراق، رسميا، إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق بنهاية هذا العام، وأن يواصل البلدان عملية الانتقال نحو توفير التدريب والمشورة للقوات العراقية.

وذكرت "القبس" أن أحمد الخفاجي محافظ ذي قار، الواقعة جنوب العراق كشف عن سبب اندلاع حريق مستشفى الحسين التعليمي، يوم 13 من الشهر الجاري، حيث قال إنه يعود إلى خلل كهربائي في أحد أجهزة التنفس الاصطناعي، ما أدى إلى حصول حريق مفاجئ توسع بشكل سريع إلى بقية أجزاء المكان.

وقالت "الجريدة" إن مسؤولين أعلنوا منح إسرائيل رسميًا صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون منذ نحو عقدين لتحقيقه.

وذكرت "الأنباء" أن دولة الإمارات نفت المزاعم التي وردت ضمن تقارير صحفية مؤخراً تزعم أن الإمارات من بين عدد من الدول المتهمة بمراقبة واستهداف صحفيين وأفراد باستخدام برنامج بيجاسوس.

على الصعيد الدولي، نقلت "الوطن" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن حكومة بلاده ليست لها أي نية حاليا لتوفير لقاحات كورونا لكوريا الشمالية.

