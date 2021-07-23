أخبار الرياضة.. أول صور لـ الشربيني وعلي فرج عقب التتويج ببطولة العالم للإسكواش.. رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية.

علي فرج يتوج ببطولة العالم للإسكواش رجال



توج على فرج نجم وادي دجلة والمصنف الأول عالميا ببطولة العالم للاسكواش والتي أقيمت في شيكاغو الأمريكية بجوائز تصل لـ 500 ألف دولار.

نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للإسكواش وتحقق رقما عالميا



توجت نور الشربيني المصنف الأول عالميا اسكواش سيدات بلقب بطولة العالم والتي أقيمت في شيكاغو الأمريكية عقب الفوز أمام ورأت جوهر نجمه وادي دجلة الثانية عالميا

وفاة المدير الفني السابق للمنتخب الأول المتوج ببطولة أفريقيا ٨٦



توفي مايك سميث المدير الفني الأسبق للمنتخب الأول منذ قليل عقب صراع مع المرض عن عمر يناهز ال ٨٣ عاما.

نور الشربيني: لا أصدق تتويجي باللقب الخامس في بطولة العالم للإسكواش



قالت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في الإسكواش أن تتويجها بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخها هو أمر لا يصدق.

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أول صور لـفوز فرج والشربيني بـ كأس العالم للإسكواش رجال وسيدات



أعرب علي فرج المصنف الأول عالميا والمتوج ببطولة العالم في الاسكواش عن سعادته البالغة بالتتويج بالبطولة في المباراة التي أقيمت في شيكاغو الأمريكية.

رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري



سيطر الحزن والغضب على أعضاء الجهاز الفني لـ الأهلي عقب التعادل أمام البنك الأهلي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.





قام بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بإجراء تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 73 بخروج محمود عبد المنعم كهربا ودخول والتر بواليا، وخروج جونيو آجاي ونزول أليو ديانج.

وحرص كهربا عقب الخروج من ارض الملعب على السجود شكرا لله خاصة وان الاهلي كان متفوقا بهدف كما حرص على عناق موسيمانى والابتسامة بخلاف موقفه في السابق حيث كان يظهر الغضب عليه عند التبديل

التدعيم.. محمد فضل يوجه نصيحة لـ مسئولي الأهلي

