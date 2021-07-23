بصورة جديدة لها.. بسمة وهبة لـ جمهورها: صباح الورد ع أحلى فانز

شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها بـ صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت بسمة وهبة قائلة “ صباح الورد ع احلى فانز ”.

ويذكر أن ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، حاملة "الشربات" على الهواء مباشرة بسبب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يشدد العقوبات على التحرش الجنسي.

وقالت بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "أخيرا فيه قانون يحمينا من كل ذئب شارد وكل مريض نفسي وكل متحرش بالمرأة، وأخيرا أصبح هناك قانون للمرأة المصرية يحفظ كرامتها في الشوارع وأماكن العمل والجامعة والمواصلات".

وأضافت بسمة وهبة :"أخيرا أصبح هناك قانون يصون ويحمي المرأة المصرية من التحرش الجسدي واللفظي حتى التحرش على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت بسمة وهبة: "المرأة تضررت كثيرا من التحرش الجنسي، وكل نظرة سيئة لفتاة او امرأة تعتبر أذى نفسي كبير للمرأة وكل لمسة تسبب إهانة وعقد نفسية للمرأة".