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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً.. الرئيس السيسى يتفقد تطوير الطرق بمحافظة الإسكندرية.. سر بكاء نور الشربيني.. والأمن يبحث عن زوج الطبيبة ياسمين

حدث ليلاً
حدث ليلاً

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية والتي كان أهمها ما يلي:

 

الرئيس السيسى يتفقد تطوير الطرق الجديدة بمحافظة الإسكندرية

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية.

 

قتلها بـ ١١ طعنة.. الأمن يبحث عن زوج الطبيبة ياسمين حسن

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لضبط طبيب أسنان، بعد قيامه بقتل زوجته طبيبة الأسنان بطعنها بسكين ١١ طعنة عقب مشادة  بينهما وفر هاربا.

حيث ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من شرطة النجدة بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي ، بوصول ياسمين حسن يوسف، ٢٦ عاما، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

 

بكاء نور الشربيني عقب التتويج ببطولة العالم للإسكواش .. صور

أعربت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا والمتوج بلقب بطولة العالم للإسكواش عن سعادته بالتتويج باللقب .

ونشرت نور الشربيني عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” صور لها وهي تبكي عقب المباراة .

غيرة الكلاب.. رامي جمال يوجه رسالة للأنثى الأنانية

شارك الفنان رامي جمال متابعيه على تطبيق انستجرام فيديو له بصحبة كلبه المفضل، وعلق عليه قائلا:" حابب أكلمك قدام الناس جايز تعقلي.. كفاية غيره الغيرة مش صح أنا فنان وقلبي كبير".

الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الاسكندرية الأجهزة الامنية حدث ليلا مديرية أمن الدقهلية نور الشربيني

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