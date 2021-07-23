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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي وبرشلونة أبرز المتضررين.. أولمبياد طوكيو تربك حسابات الأندية

مصر ضد إسبانيا
مصر ضد إسبانيا

تسببت أولمبياد طوكيو 2020، في إرباك حسابات العديد من الأندية، أبرزها النادي الأهلي ونادي برشلونة الإسباني، بسبب افتقاد بعض العناصر المهمة والأساسية.

 

ورغم إعطاء الاتحاد الدولي  لكرة القدم “ فيفا”، الأندية، حق رفض مشاركة لاعبيها مع المنتخبات في أولمبياد طوكيو، إلا أن العديد من الأندية، على رأسها الأهلي وافقت على مشاركة لاعبيها في أولمبياد طوكيو، وتفضيل مصلحة المنتخب الوطني، على مصلحة النادي.

 

الأهلي تأثر كثيرا، بغياب عدد من عناصره الأساسية أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز، أمس الخميس، مثل محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، حيث سقط المارد الأحمر في فح التعادل 1 -1، وخسر نقطتين في سباق المنافسة على لقب مسابقة الدوري الممتاز.

 

أما نادي برشلونة الإسباني، فلتقي ضربة موجعة، أمس الخميس، بعد تعرض  مدافعه مينجويزا لإصابة عضلية خلال مشاركته أمام مصر، وبات اللاعب مهددا بالغياب عن انطلاقة الموسم الجديد.

 

بيدري لاعب برشلونة أيضا، تعرض لإجهاد رهيب هذا الموسم، حيث انضم لمنتخب إسبانيا عقب انتهاء موسم 2020 - 2021، ثم بعدها إلى المنتخب الأولمبي، ثم سيعود للاستعداد مع برشلونة للموسم الجديد.

 

بيدري الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب، في يورو 2020، ظهر عليه الإرهاق أمام منتخب مصر، ولم يكن  في مستواه المعهود.

 

رغم مشاركة أيضا العديد من لاعبي الزمالك في أولمبياد طوكيومثل محمود حمدي الونش وإمام عاشور وأحمد فتوح، إلا أن الفارس الأبيض لم يتضرر كثيرا، بغياب هولاء اللاعبين، لأنه في فترة راحة حاليا من المباريات، حيث ستكون مباراته القادمة في الدوري الممتاز، أمام غزل المحلة يوم 3 أغسطس.

 

وأقيمت، أمس الخميس، مباريات الجولة الافتتاحية من أولمبياد طوكيو 2020، والتي شهدت بداية جيدة لمنتخب مصر بالتعادل مع إسبانيا سلبيا.

 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو.

 

نتائج مباريات الجولة الأولى، في أولمبياد طوكيو:

 

المجموعة الأولى:

المكسيك 4-1 فرنسا

اليابان 1-0 جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية:

نيو زيلندا 1-0 كوريا الجنوبيّة

رومانيا 1-0 الهوندوراس

المجموعة الثالثة:

استراليا 2-0 الارجنتين

مصر 0-0 اسبانيا

المجموعة الرابعة:

ساحل العاج 2-1 السعودية

البرازيل 3-2 ألمانيا

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