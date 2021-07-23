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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يبرز مشاركة النائبة هادية حسني في أولمبياد طوكيو

هادية حسني
هادية حسني

نشر الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تقريرا مطولا عن مشاركة النائبة هادية حسني لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو 2020 مشيدا بنجاحها الرياضي وأيضا النجاح في كونها عضوة برلمان في مصر وأيضا تحضر للحصول على الدكتوراة في الصيدلة بجامعة القاهرة في تحقيق لمعادة صعبة للغاية. 


بدأ التقرير الحديث عن هادية حسني بالإشادة بمشاركتها للمرة الثالثة في الأولمبياد في انجاز كبير يحسب لها بجانب نجاحها العلمي وأيضا في البرلمان. 


وأجرى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للريشة الطائرة حوار مع هادية حسني التي أكدت سعادتها بالتواجد للمرة الثالثة في الأولمبياد وأيضا تحدي كل الظروف والإجراءات المحيطة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تزيد التحديات لدى جميع المشاركين في البطولة. 


وأوضحت هادية حسني في حوارها، أن لديها طموحات كبيرة في أولمبياد طوكيو بعد غيابها عن المشاركة في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

هادية حسني منتخب مصر مصر طوكيو 2020

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