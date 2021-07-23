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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يميل إلى مغادرة ليفربول.. "ميرور" تفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

كشفت صحيفة “ ميرور” البريطانية، مفاجأة، بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول.

 

وعنونت صحيفة “ ميرو” البريطانية:" محمد صلاح يميل إلى مغادرة ليفربول وقد يتبعه جوردان هندرسون"

 

وذكرت صحيفة “ ميرور البريطانية، أن محمد صلاح يعد  أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017 قادما من روما، ولكن اللاعب المصري قد يرغب في تعزيز ملفه الشخصي بالانضمام إلى نادٍ أكبر”.

 

ونقلت صحيفة “ميرور” ، تصريحات دين جونز خبير سوق الانتقالات، والذي قال، أنه من المنطقي أن يستفيد ليفربول من بيع محمد صلاح ، ويعيد استثمار هذه الأموال في لاعب يمكن الاستفادة منه لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات".

 

وأضاف جونز:" محمد صلاح طموح للغاية، وبينما كان يحب أن يكون في ليفربول، لا يرى أن هذه نهاية رحلته”.

 

وتابع:" "هذا هو السبب في أنه بدأ في إجراء مقابلات في الأشهر الـ 12 الماضية، ملمحا إلى الخطوة التالية بالنسبة له. هذا ليس بدافع عدم الاحترام، إنه يريد أن يتم الاعتراف به على أنه ضمن فئة أفضل اللاعبين. "

 

وأشار:" “يجب أن يعرف في أي ناد سيحصل على ذلك ، أعتقد أنه من الناحية المثالية رأى ذلك في مكان ما مثل برشلونة أو ريال مدريد، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه السبل ستفتح بسبب الأوضاع المالية في كلا الناديين”.

 

ريال مدريد يطلب التعاقد مع محمد صلاح
 

في سياق  آخر، طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من إدارة ناديه، التعاقد مع محترفنا المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية، الأسبوع الماضي.

 

وبحسب صحيفة “ فيخاس” الإسبانية، فأن ريال مدريد يرغب في تدعيم صفوفه هذا الصيف بعد فشل الحصول على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

 

وأشارت الصحيفة، إلي أنه برغم الأزمة المالية إلا أن النادي سيتعاقد مع صفقة كبيرة هذا الصيف، وأن كيليان مبابي هو المرشح الأول للانضمام لريال مدريد.

 

وأكدت الصحيفة أن أنشيلوتي طلب بشكل رسمي من ريال مدريد التعاقد مع صلاح حال فشل الحصول على توقيع مبابي.

 

وأضافت الصحيفة أن صلاح لم يخف رغبته سابقا في الانضمام لأحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، وأنه هناك خلافات بينه وبين مدربه الألماني يورجن كلوب.

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2022-2023.
 

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يميل إلى مغادرة ليفربول.. "ميرور" تفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

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