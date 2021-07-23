عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد ناجى: الوعى المجتمعى يحارب التطرف والإرهاب والفساد والكسل

صدى البلد

صرح الكاتب الصحفى  محمد ناجى زاهى، أمين إعلام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، أن الوعى المجتمعى زاد بنسبة كبيرة وملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية فلقد عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الوطن وكذا بناء الإنسان من الداخل بالتوازى مع بعضهما، كما أن جميع مؤسسات الدولة  تعمل في الوقت الحالي على الاستثمار في البشر وتحسين جودة المواطنين من خلال زيادة الوعي العام في كل المجالات.


وقال محمد ناجى زاهى، إن الدولة المصرية تدرك جيدا قيمة الوعي الذي يعد من ضرورات المجتمعات الساعية للتطور والنمو، حيث أن الوعي يمهد الطريق لمعالجة المشكلات المتأصلة بوسائل علمية، للوصول إلى المرونة والقدرة على التكيف مع الأحداث والمتغيرات، ويجب أن يكون الوعى أساسا قائما على حب الوطن وكيفية بنائه جانب بناء الإنسان.


وأضاف محمد ناجى زاهى  أن الاهتمام بالثقافة والوعي ليس رفاهية بل ضرورة ملحة مثل التعليم ولهذا سعت الدولة الى تنمية العقول وتطوير المهارات والوصول الى الإبداع من خلال خلق حالة من الوعى الثابت الذى يرسخ للضوابط والمعايير الإيجابية بعيدا عن التطرف وبعيدا عن حب الذات والأنانية وبعيدا عن المصالح الشخصية، وذلك لمحاربة التعصب والإرهاب ونبذ العنف.


وأكد محمد ناجى زاهى أن الوعى الراسخ المرتبط بالقيم الإيجابية سيجده الجميع عنوانا أصيلا للتنمية والبناء والتشييد كما أن الاستثمار فى التوعية أمن قومى فلا يقل عن مواجهة الإرهاب، ومن نتائج الوعى المجتمعى الملحوظ على مدار السنوات الماضية هو حث الناس على اتباع الخلق القويم والعمل على مواجهة كل ما يضر بالمجتمع والدولة.

وأشار محمد ناجى زاهى، أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات لذلك لابد من توحيد جهود جميع الأطراف لمواجهتها بمنتهى الوعي والحساسية والإدارك والعمل ، وأن نكون دائما في اتجاه الرأي العام الواحد للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتماسك والترابط القوى ودعم مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وغيرها من القيم التي يجب أن نعمل من أجل الارتقاء بها لصالح مصرنا الحبيبة.

ترشيحاتنا

أبرز ما تم إنجازه بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو..تفاصيل

متي ظهرت أول سيارة هاتشباك في العالم ؟.. اعرف حكايتها

بسعر منافس.. بوكو تطلق هاتفها الخارق Poco F3 GT لعشاق الألعاب

مدير الشركة المنظمة لحفل الشرنوبي: تم إلغاؤه ولا يوجد نية لتحديد موعد آخر

"الناصريين المستقلين بلبنان" تهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

أسعار البنزين الجديدة .. زيادة 25 قرشا لكل لتر وتثبيت المازوت

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

تحذير لـ المصيفين على السواحل.. أمواج البحر المتوسطة عالية لمدة 72 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ