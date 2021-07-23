محمد ناجى: الوعى المجتمعى يحارب التطرف والإرهاب والفساد والكسل

صرح الكاتب الصحفى محمد ناجى زاهى، أمين إعلام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، أن الوعى المجتمعى زاد بنسبة كبيرة وملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية فلقد عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الوطن وكذا بناء الإنسان من الداخل بالتوازى مع بعضهما، كما أن جميع مؤسسات الدولة تعمل في الوقت الحالي على الاستثمار في البشر وتحسين جودة المواطنين من خلال زيادة الوعي العام في كل المجالات.



وقال محمد ناجى زاهى، إن الدولة المصرية تدرك جيدا قيمة الوعي الذي يعد من ضرورات المجتمعات الساعية للتطور والنمو، حيث أن الوعي يمهد الطريق لمعالجة المشكلات المتأصلة بوسائل علمية، للوصول إلى المرونة والقدرة على التكيف مع الأحداث والمتغيرات، ويجب أن يكون الوعى أساسا قائما على حب الوطن وكيفية بنائه جانب بناء الإنسان.



وأضاف محمد ناجى زاهى أن الاهتمام بالثقافة والوعي ليس رفاهية بل ضرورة ملحة مثل التعليم ولهذا سعت الدولة الى تنمية العقول وتطوير المهارات والوصول الى الإبداع من خلال خلق حالة من الوعى الثابت الذى يرسخ للضوابط والمعايير الإيجابية بعيدا عن التطرف وبعيدا عن حب الذات والأنانية وبعيدا عن المصالح الشخصية، وذلك لمحاربة التعصب والإرهاب ونبذ العنف.



وأكد محمد ناجى زاهى أن الوعى الراسخ المرتبط بالقيم الإيجابية سيجده الجميع عنوانا أصيلا للتنمية والبناء والتشييد كما أن الاستثمار فى التوعية أمن قومى فلا يقل عن مواجهة الإرهاب، ومن نتائج الوعى المجتمعى الملحوظ على مدار السنوات الماضية هو حث الناس على اتباع الخلق القويم والعمل على مواجهة كل ما يضر بالمجتمع والدولة.

وأشار محمد ناجى زاهى، أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات لذلك لابد من توحيد جهود جميع الأطراف لمواجهتها بمنتهى الوعي والحساسية والإدارك والعمل ، وأن نكون دائما في اتجاه الرأي العام الواحد للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتماسك والترابط القوى ودعم مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وغيرها من القيم التي يجب أن نعمل من أجل الارتقاء بها لصالح مصرنا الحبيبة.