عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يشارك متابعيه تفاصيل عطلته عبر إنستجرام..فيديو

صدى البلد

نشر أحمد حسام ميدو فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد .

 

و ظهر فى الفيديو أحمد حسام ميدو من عطلته، و علق قائلاً:"رحلة الشقلطة".

يذكر أن علق  أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا، علي تعادل منتخب مصر الأولمبي مع إسبانيا بدون أهداف في أولي مباريات المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.
 

وكتب أحمد حسام ميدو علي حسابه الشخصي علي موقع تويتر: "‏نتيجة مهمة لمنتخبنا الأولمبي أمام منافس قوي.. إن شاء الله المباريات القادمة نلعب بثقة أكبر.. ⁧‫#المنتخب_الأولمبي‬⁩".

 

وانتهت أحداث مباراة مصر وإسبانيا التي جمعت بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2020”، بالتعادل السلبي.

 

الشوط الأول 

وكانت المباراة بدأت حماسية بين منتخب مصر و إسبانيا وسيطر لاعبي الماتودور الاسباني علي الكرة وحاول أويارزابال تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها حجازي قبل أن تصل لمرمي الشناوي.

 

وشهدت الدقيقة الرابعة توقف المباراة لعلاج مينجويزا  لاعب منتخب اسبانيا بعد تدخل قوي من جانب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

 

وواصل لاعبي إسبانيا سيطرتهم علي الكرة لتشهد الدقيقة التاسعة تمريرة عرضية من خوان ميراندا من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها حجازي.

 

وفي الدقيقة 12 لعبت الكرة قصيرة لسيبايوس الذي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء وشتتها حجازي بنجاح.

 

وشهدت الدقيقة 17 أخطر هجمات اللقاء من جانب منتخب اسبانيا بعدما استلم ماركو أسينسيو الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها فتوح.

 

وفي الدقيقة 22 شهدت المباراة أول التبديلات بع خروج ميجويزا لاعب اسبانيا ليكون أول المغادرين للمباراة بسبب الإصابة ونزول  خيسوس فاييخو بدلا منه.

 

وفشل منتخب إسبانيا في استغلال ركلة ثابتة من علي حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 26 بعدما تصدي لها الشناوي بسهولة بعدما سددها أسينيو ضعيفة في اقصي الزاوية اليسري.

 

وكاد منتخب إسبانيا ان في الدقيقة 28 يحرز الهدف الأول بعدما سدد داني سيبايوس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

 

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة ضغط هجومي قوي من لاعبي إسبانيا وتراجع دفاعي كبير علي حدود منطقة جزاء محمد الشناوي حارس مرمي الفراعنة.

 

وفي الدقيقة 44 توقفت المباراة بعد سقوط اللاعب داني سيبايوس على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع طاهر ليعود حكم المباراة أدهم مخادمة للفار ويشهر البطاقة الصفراء لطاهر محمد طاهر.

 

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري في المباراة المقبلة نظيره الأرجنتيني على أن تكون المباراة الأخيرة ضد أستراليا.

 

وينافس  منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا والأرجنتين وإسبانيا، ليمثل العبور إلى الدور التالي تحدياً في غاية الصعوبة للمدرب شوقي غريب ورجاله.

 

وفي دورة طوكيو تعود مصر لتطلق العنان لأحلامها بإعادة إنجاز مونديال الأرجنتين للشباب عام 2001 وتحقيق ميدالية أولى في مسيرتها الحافلة التي بدأت منذ 101 عام.

 

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب إسبانيا، في أولى جولات منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في الوقت الحالي بطوكيو.

مصر منتخب مصر الزمالك منتخب التواصل الاجتماعي نادي الزمالك اولمبياد طوكيو ميدو هجمات

ترشيحاتنا

أبرز ما تم إنجازه بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو..تفاصيل

متي ظهرت أول سيارة هاتشباك في العالم ؟.. اعرف حكايتها

بسعر منافس.. بوكو تطلق هاتفها الخارق Poco F3 GT لعشاق الألعاب

مدير الشركة المنظمة لحفل الشرنوبي: تم إلغاؤه ولا يوجد نية لتحديد موعد آخر

"الناصريين المستقلين بلبنان" تهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

أسعار البنزين الجديدة .. زيادة 25 قرشا لكل لتر وتثبيت المازوت

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ