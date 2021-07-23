كوريا الجنوبية تضيف 10 دول جديدة لقائمة الخاضعين للعزل الإلزامي 14 يوما

أضافت كوريا الجنوبية 10 دول جديدة إلى قائمة الدول التى ستخضع للعزل الذاتي الإلزامي لمدة 14 يوما حتى في حالة تلقي القادمين من هذه الدول اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالكامل في ظل قلق متنامي من تفشي سلالة الفيروس المتحورة شديدة العدوى على المستوى العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة قوله، إن ما مجموعة 26 دولة بما فيها 10 دول جديدة، تكون ضمن القائمة المعدلة لشهر أغسطس، نتيجة مراجعة شاملة لعدد الإصابات الوافدة من الخارج ونسبة حالات الإصابة بالسلالات المتحورة من كورونا وغيرها.

وجاءت الـ10 دول الجديدة كالأتي " لبنان والكويت ونيبال وروسيا وماليزيا وفيتنام وهايتي وأنجولا وأوزبكستان وترينيداد وتوباجو" فى حين بقي قائمة الدول الـ16 السابقة كما هي " جنوب أفريقيا ومالاوي وموزمبيق وبنجلاديش وبوتسوانا والبرازيل وسورينام والإمارات وإسواتيني والأوروجواي والهند وإندونيسيا وزيمبابوي وتشيلي وباراجواي والفلبين".

