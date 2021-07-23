الصين: نعمل مع مصر من أجل الفلسطينيين ودعمهم لمواجهة كورونا بـ 500 ألف جرعة لقاح

أكدت الصين عملها مع مصر من أجل دعم حل للقضية الفلسطينية وتقديم مساعدات مشتركة للفلسطينيين ولاسيما في مواجهة وباء كورونا، مشيرة إلى تقديم نحو 500 ألف جرعة من اللقاح إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال مصنع تعبئة اللقاحات الذي تم بناؤه في مصر بالتعاون بين البلدين.

وقال مستشار الدولة الصيني وزير الخارجية وانج يي، وفق بيان صحفي اصدرته سفارة الصين في القاهرة بشأن تفاصيل زيارة وزير خارجية الصين إلى القاهرة والملفات التي جرت مناقشتها، إن بلاده لم تتوقف عن دعم فلسطين وقضيتها إذ تتابع بكين ببالغ الاهتمام تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين، مشيرا إلى أنه تم تقديم دفعات من المساعدات الإنسانية بما فيها مساعدات نقدية طارئة ومستلزمات وقائية ولقاحات، إضافة الى تبرعات مالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وعلى هذا الأساس، يواصل الجانب الصيني تقديم المساعدة التي تحتاج إليها فلسطين بشكل ملح.

وأكد وانج يي أن الصين ستعمل مع مصر على تقديم مساعدة مشتركة عبارة عن 500 ألف جرعة من اللقاح إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال مصنع تعبئة اللقاحات الذي تم بناؤه في مصر بالتعاون بين البلدين.

وعن القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية الصيني إن تلك حل الأزمة لا يتحمل تأجيل إلى أجل غير مسمى، ولا يمكن تعليق الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة إلى أجل غير مسمى.

وأضاف “لا يزال الوضع الحالي بين فلسطين وإسرائيل معقدا وهشا، لكن كلما يزداد الوضع صعوبةً، تشتد الحاجة إلى حماية شرارة الأمل بعناية، وتشتد الحاجة إلى استكشاف الطريق المؤدي إلى السلام”

وأكد ان بلاده لم تتوان في الاضطلاع بمسؤوليته في الدفع بإحلال السلام ووقف العنف، مشيرا الى أنه في مايو الماضي، اندلع الصراع العنيف بين فلسطين وإسرائيل مرة أخرى، وقامت الصين، من خلال دورها كـ رئيس مجلس الأمن الدولي، بدفع مراجعة القضية الفلسطينية لـ5 مرات حتى صدور البيان الصحفي الرئاسي

وقال وانج يي “ترأستُ شخصيا على هامشه جلسة علنية طارئة للمجلس، حيث دعوتُ وزراء خارجية الدول الأعضاء للبحث معا عن سبل استعادة السلام”.

وتابع: كما لم يتوقف الجانب الصيني لحظة عن ندائه للحوار والتشاور، بل استضاف الجانب الصيني مؤخرا وللمرة الرابعة ندوة الشخصيات الفلسطينية والإسرائيلية المحبة للسلام، حيث دعا الجانبين إلى التسامح وضبط النفس ورفض العنف والتطرف وتقوية معسكر السلام وحشد القوة لإحلال السلام، كما تبادلت الشخصيات الفلسطينية والإسرائيلية المحبة للسلام الآراء بشكل نشط واستفاد بعضهم من البعض، وتوصلوا إلى توافق مهم حول سبل تنفيذ "حل الدولتين"، وقدموا توصيات مهمة لقيادتي الجانبين.

وأوضح مستشار الدولة الصيني أن بلاده تساهم بحكمة في توضيح اتجاه الطريق، وخلال زيارته إلى مصر، طرح الأفكار ذات النقاط الـ3 لتنفيذ "حل الدولتين"، والتي تهدف إلى كسر الجمود الحالي ودفع تحويل "حل الدولتين" من توافق إلى عمل ملموس، وذلك من خلال تعزيز نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل فعال، ودعم الفصائل الفلسطينية لتعزيز التضامن وتحقيق المصالحة الداخلية، وتشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف مفاوضات السلام على أساس "حل الدولتين".

كما أكد وانج يي ترحيب الجانب الصيني بممثلي المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإجراء مفاوضات مباشرة في الصين، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، لمضاعفة الجهود الرامية إلى حل هذه القضية التاريخية العالقة بشكل حقيقي.

وخلص إلى أن بكين ستواصل جهودها الحثيثة دومًا للنصح بالتصالح والحث على التفاوض طالما بقيت القضية الفلسطينية دون حل، قائلا “نحن على الاستعداد لمواصلة تقديم المساهمات الصينية من أجل التوصل إلى حل عادل ومعقول ودائم لهذه القضية”.