روسيا: نشر نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح سبوتنيك الخريف المقبل

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ، اليوم الجمعة ، أنه من المتوقع نشر النتائج المؤقتة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك في" الخريف المقبل.



وقال موراشكو في مقابلة مع الجمعية الروسية زانيي -وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية: "ستنتهي مرحلة الملاحظة اليوم وستعد النتائج المؤقتة المتعلقة بلقاح سبوتنيك بحلول أكتوبر. وسيتم نشر كل شيء".



وأضاف أن النتائج المؤقتة للمرحلة 3 والمرحلة 4 من اللقاحين الآخرين: ابيفاك كورونا و كوفي فاك ستنشران لاحقًا ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تخطط لإعداد تقارير في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022.