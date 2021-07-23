الاتصالات تعقد ورشة عمل لمديري وحدات التحول الرقمي بالجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالقاهرة ورشة عمل لمديري هذه الوحدات لمناقشة دليل إجراءات العمل بها بما يساهم في تحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي.



وتهدف ورشة العمل إلى تكوين رؤية متكاملة للخروج بدليل واضح ومحدد وأمثل لإجراءات العمل بالوحدات من خلال دراسة إجراءات العمل داخلها، واستطلاع رؤى ومقترحات العاملين والقيادات بها، وتوضيح الأدلة الإجرائية للعمليات التشغيلية؛ حيث حضر فعاليات الورشة ممثلي ١٩ وزارة وجهة منتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة الى ممثلين عن قطاعات التطوير المؤسسي، والبنية المعلوماتية، والبنية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وفي كلمتها خلال افتتاح الورشة؛ أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي ان انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو إعلان حقيقي للجمهورية الجديدة؛ لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي، لتصبح حكومة رقمية تشاركية أقل اعتماداً على الأوراق؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها في العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة؛ موضحة أن تقديم الدعم الفنى اللازم لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي هي اختصاص ومهمة أصيلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 87 لسنة 2019.



هذا وقد وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة لتقديم الدعم الفني لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة كأولوية من خلال عدد من الاجراءات ومنها بناء هيكل تشغيلي للوحدات، وتوفير برامج تنمية وبناء قدرات عامة وتخصصية واطلاق أكاديمية دعم وحدات المعلومات والتحول الرقمي، واعداد دليل إجراءات العمل بها.