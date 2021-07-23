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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: لا تكدس أمام محطات البنزين

لا تكدس امام محطات
لا تكدس امام محطات البنزين بالاسكندرية

كلف المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية مدير عام التجارة الداخلية، وفريق العمل التابع له وكذلك مديري الإدارات التموينية بالمرور والتفتيش على محطات تموين السيارات، والتأكد من إعلان الاسعار الجديدة للمواد البترولية، وكذلك جرد الأرصدة الموجودة بالمحطات و التأكد من توافر المواد البترولية. 

وتلقت غرفة العمليات بمديرية التموين الاسكندرية بقيادة وكيل الوزارة منذ صباح اليوم الجمعة وحتى الآن تقارير الحملات التموينية و التى أفادت باستقرار الأوضاع التموينية بالمحافظة خاصة اوضاع محطات تموين السيارات وتوافر الوقود ولا يوجد ازدحام أو تكدسات.

وتابعت كاميرات المديرية رصد حركة اعمال محطات تموين السيارات على مستوى الاسكندرية واستقرار الأوضاع التموينية بالمحافظة.

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وأفاد سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية في الاسكندرية أنه تم المرور على معظم محطات تموين السيارات  وتم تعديل الاسعار بالماكينات وجارى استكمال الباقى وجارى متابعة الأمر والحالة مستقرة.

ومازالت غرفة العمليات منعقدة لرصد الموقف أول بأول.

يأتي هذا بناء على تعليمات معالي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة موقف محطات تموين السيارات و التأكد من توافر المواد البترولية و سهولة حصول المواطنين عليها دون ازدحام بعد تحديد اسعار الوقود صباح اليوم الجمعة.

الاسكندرية التجارة الداخلية تموين السيارات وزير التموين أسعار الوقود وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة العمليات

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