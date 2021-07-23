إصابة 36 شخصا في حادث تصادم بـ الإسكندرية

وقع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وآخر نقل عام بطريق استاد برج العرب غرب الإسكندرية، أسفر عن إصابة 36 شخصا، اليوم الجمعة.

وتلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية في الاسكندرية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وآخر نقل عام بطريق استاد برج العرب غرب الإسكندرية، ووجود عدد من المصابين.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الإسعاف في الاسكندرية لمتابعة الحادث الذي وقع بطريق استاد برج العرب غرب الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن إصابة 36 شخصا بين كسور وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفيات برج العرب والعامرية وجمال حمادة، غرب الاسكندرية.