عاجل
بعد تحريك أسعار الوقود.. حملات رقابية مكثفة على المواقف ومحطات الوقود بالمنيا تدشين أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار المواصلات داخل نطاق المحافظة توفير ٢٣٠٠  فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه.. تحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية ..صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملا المرأة والصحة.. طرق مبتكرة لخسارة الوزن أثناء النوم.. 3 حيل للتخلص من مشكلة انسداد الأنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ من قدميها.. تفاصيل

السيدة الخمسينية
السيدة الخمسينية

اكتشف سيدة خمسينية تعمل في دار رعاية مسنين إصابتها بورم في المخ بعد شعورها بعرض بسيط في قدميها أدي إلى تشخيص مرضها الخطير.

وحسبما ذكرته صحيفة «ميرور» شعرت جينور فارينجتون، 58 عامًا، بوخز في حاكلها -المفصل الذي يصل القدم بالساق- أثناء عملها.

اكتشافها المرض 

وفي شرحها تفاصيل ما حدث، قالت «فارينجتون»: «كنت أجلس على ركبتي لعلاج أحد الأشخاص المسنين عندما بدأ كاحلي الأيسر يرتعش ويخدر في النهاية».

وعن تطورات العرض أضافت السيدة الخمسينية: «انتشر الإحساس بالوخز في الجانب الأيسر من جسدي ، ووصل إلى رأسي، لذا اتصل أحد القائمين على الرعاية بسيارة إسعاف وتم نقلي إلى مستشفى ليفربول الملكي لإجراء مزيد من الفحوصات».

وبعد ساعات بسيطة كشفت الأشعة المقطعية لجينور من ليفربول أنها مصابة بألم في المخ يقع فوق عينها اليمني، لكنها رضيت سريعًا بقدر الله لها، معلقةً: «برغم من أن الأمر يبدو غريبًا لكنني شعرت بارتياح شديد، وكان أول ما فكرت به هو حمد الله أنني من أصبت بمرض كهذا وليس شخص عزيز جدًا علي، مثل ابني كريستوفر أو زوجي روبن».

وتابعت جينور فارينجتون: «عند اكتشاف إصابتي بورم في المخ  تغيرت نظرتي إلى الحياة بين عشية وضحاها،  كما لو كنت أنظر إلى الحياة سابقًا من خلال زجاج متسخ ، ثم فجأة أصبح كل شيء مشرقًا جدًا، فمنذ ذلك الحين  لم أتوقف عن رؤية الجمال في الطبيعة والعالم من حولي». 

متلازمة هافانا.. مرض غامض يضرب 20 دبلوماسيا أمريكيا

فريق طبي ينجح فى استئصال ورم كبير بالمخ لمسنة بمستشفى الجمالية المركزي

عملية جراحية 

وخضعت «جينور» لعملية جراحية كبرى لإزالة الورم  في 14 مايو 2019 في مستشفي للأعصاب التخصصي حيث استغرقت عمليتها حوالي أربع ساعات، تلقيت على إثرها رعاية رائعة من جميع الموظفين الذين قابلتهم في والتون، كما كانت سعيدة بكل التمنيات الطيبة من عائلتيه وأصدقائها حتى أن بعض عملائها وعائلاتها أرسلوا لها الهدايا والزهور مما أشعرها بتقدير كبير. 

وخرجت «فارينجتون» من المستشفى بعد ثلاثة أيام من نجاح العملية الجراحية، لكنها بعد ثلاثة أسابيع  عانت من نوبة صرع كبيرة في المنزل بمفردها، مشيرةً: «كنت في الحديقة عندنا شعرت مرة أخرى بوخز في كاحلي الأيسر ثم دخلت المنزل بسرعة حتى وقعت فر غرفة الجلوس، حيث  كان ذراعي اليسرى ملتوية بشدة وكنت أرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه».

وواصلت أنها قالت لزوجها روبن عندما عاد أنها ستموت، لكنه طمأنها وأخبرها أنها بجاحة إلى الهدوء حيث ينوي أن يأخذها  في عطلة إلى اليونان التي تحبها كثيرًا، وبعد ساعة من انتظار سيارة الإسعاف نُقلت جاينور إلى مستشفى ليفربول الملكي، وهناك تلقت أخبارًا إيجابية بأن نسبة ورمها انخفضت جدًا.

بسبب ورم نادر.. مراهق هندي يخلع 82 سنا من فمه

ورم بالوجه.. أصغر مصاب بـ كورونا يعاني أعراضا عنيفة

نتائج مبشرة

وأكدت صاحبة الـ 58 عامًًا أن نتائج تقرير علم الأنسجة بين أنه ورمها سحائي من الدرجة الأولى، وأنها لن تكون في حاجة إلى أي متابعة لعلاج السرطان ، حيث أن توقعات تطور المرض لدي كانت جيدة، موجهةً: «أتدرب لأصبح معالجًا للتنويم الإيحائي، و أشعر أنني محظوظ جدًا لأنني أعرف أن العديد من مرضى أورام الدماغ الآخرين يواجهون نتائج أكثر سوءً». 

وشاركت جاينور قصتها عبر الصحيفة اليوم كجزء من الجهود التي تبذلها مؤسسة أبحاث ورم الدماغ الخيرية لمساعدة الآخرين الذين يتعاملون مع تشخيص مشابه، ولزيادة الوعي حول مرضها. 
 

صورة من عمليتها الجراحية 
ورم في المخ وخز بالكاحل اكتشاف ورم المخ علاج ورم المخ مرض خطير

ترشيحاتنا

موعد خروجها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشري سارة عن حالتها الصحية

سعر ومواصفات هيونداي توسان موديل 2022 في عمان

نشرة المنوعات..8 أنواع جراثيم تهددكم أثناء النوم.. مقتل طفلة في ظروف مأساوية.. وسيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ من قدميها

دعاء تيسير الأمور.. احرص عليه يوم الجمعة حتى غروب الشمس

سكن مصر| تسليم الدفعة الأخيرة للمرحلة الثانية بجوار الإنتاج الإعلامي بعد غد

عايز أقابله تاني لما أنجح.. هدية الرئيس السيسي لمجند المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة بسلاسل حديدية من قدميها داخل منزل

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

الغرف التجارية: لا تأثير لقرار تحريك أسعار المواد البترولية على السلع الغذائية

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ