مصر للطيران تسير 92 رحلة جوية غدا

تُسير شركة مصر للطيران غدا السبت 92 رحلة جوية بمعدل 59 رحلة دولية و29 رحلة داخلية تنقل جميع هذه الرحلات 8288 راكبا، بالإضافة إلى و4 رحلات شحن جوي.



وأوضحت الشركة أن الرحلات الدولية إلى كل من تورنتو، ودبي، وبغداد، ولاجوس، وأكرا، وتونس، والدوحة، ومدريد، وأثينا، ولندن، ونيويورك، وباريس، وأبوجا، وروما، وإسطنبول، وجنيف، وامستردام، وفرانكفورت، وكوبنهاجن، وبروكسل، وبرلين، وأبوظبي، وموسكو، وفيينا، وميونيخ، وميلانو، والبحرين، والخرطوم، ولارناكا، وبيروت، والشارقة، وعنتيبي، وكازبلانكا، ونيروبي، وأديس أبابا، وجوهانسبرج.



وأضافت أن الرحلات الداخلية إلى أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب ومرسى علم.