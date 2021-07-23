الرئيس الفلبيني يعقد اجتماعا طارئا غدا السبت لبحث انتشار متغير دلتا في البلاد

يعقد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اجتماعًا طارئًا غدا السبت، عقب يومين من التأكد من انتقال متغير دلتا إلى البلاد الذي أدى إلى زيادة الحالات في البلدان المجاورة.



وذكرت صحيفة فيل ستار المحلية أن عضوين في مجلس الشيوخ الفلبيني دعيا اليوم الجمعة فرقة العمل المعنية بالوباء التابعة للحكومة إلى إعادة تنظيم نهجها "التفاعلي" تجاه متغير دلتا شديد العدوى.



وأدى الانتقال المحلي لمتغير دلتا الذي أكدته وزارة الصحة الفلبينية إلى قيام فرقة العمل بتشديد القيود فجأة، وتعديل تصنيفات الحجر الصحي التي كان من المفترض أن تبقى حتى نهاية الشهر للمرة الثانية.



وقال السناتور بانفيلو لاكسون في بيان: "من المثير للشفقة أن سلطاتنا الصحية الوطنية تتصرف على ردود الفعل بدلاً من أن تكون استباقية. ومع العلم بأن متغير دلتا سيطر بالفعل على الهند وإندونيسيا، يبدو أن بلادنا لم تستعد بشكل كافٍ."

