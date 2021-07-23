عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

عندما تتجول فى شوارعها تشعرك وكأن التاريخ قد انحاز لها دون غيرها من بقية مدن محافظة البحر الأحمر، إنها مدينة القصير التى كانت قديما ملتقى لطريق الحرير, والنافذة الأولى نحو بلاد الحجيج, وبلاد بونت, وتتميز بعدة مواقع أثرية مؤهلة لتصبح مزارات سياحية ثقافية إلى جانب ماتتمتع به المنطقة ومجاوراتها من مقاصد للسياحة الترفيهية,لكن هذه الآثار المهمة يغتالها الاهمال.

المدينة تحتوى على عدد كبير من المواقع الأثرية ومنها القلعة العثمانية التى أنشأها العثمانيون ضمن عدة قلاع أخرى فى مصر من أجل حماية نفوذهم, حيث شهدت عدة أحداث تاريخية, وقامت الهيئة العامة للآثار بترميم أجزاء منها,لكن لم تكتمل هذه الترميمات وبها أيضا مبنى أثرى كان مقرا لديوان الحكومة قديما منذ أن كانت القصير محافظة ضمن ست محافظات على ساحل البحر الأحمر تمتد ما بين مصر والسودان, وقد استغل هذا المبنى لعدة سنوات كمقر لقسم شرطة القصير,ثم تم إخلاؤه وتسلمته هيئة الآثار عام 2010 ولم يتم تطويره.

وتوجد أيضا شونة الغلال الأثرية التى كانت تشون فيها الغلال التى يتم جلبها من وادى النيل لإرسالها إلى بلاد الحجاز, والآن باتت خاوية على عروشها, مما يتطلب الإسراع بوضع خطة شاملة لتطويرها وتحويلها لمزارات سياحية ثقافية.

كما توجد على جانبى طريق القصير مئات النقوش الأثرية الفرعونية, وأول منجم للذهب لاستخراجه وتقديمه كحلى لنسائهم ولتزيين معابدهم بالأقصر, وتوجد أيضا أطلال حمام كليوباترا الذى يمكن أن يتحول إلى مزار سياحى من الدرجة الأولى لخدمة سياحة اليوم الواحد بين المقاصد الأثرية بالأقصر وقنا والمقاصد الترفيهية بالقصير ومرسى علم, مما يخلق أنشطة تنموية على الجانبين, لكنه يحتاج إلى إعادة تطويره ورصفه وتجهيزه بخدمات المحمول والكمائن الأمنية.

لعل ما لا يعرفه الكثيرون أن أم كلثوم كانت ذاهبة إلى الإذاعة ليلة عيد الأضحى لغناء أغنية "طاب النسيم العليل", وقبل دخولها لمبنى الإذاعة سمعت أحد البائعين المتجولين ينادى على بضاعته ويقول :"ياليلة العيد أنستينا", وفى هذا اليوم وجدت الشيخ زكريا أحمد والشاعر بيرم التونسى, وطلبت منهماكتابة وتلحين أغنية يكون إلهاما من المطلع الذى تغنى به البائع المتجول, وبدأ بيرم بالكتابة وزكريا بالتلحين ليشعر الشاعر الكبير بالتعب أثناء كتابة الكلمات, فيغادر الإذاعة ويأتى بعده أحمد رامى, إذ كان قادما لتهنئة أم كلثوم بالعيد لتقول له: "جيت فى وقتك" ليكمل رامى كتابة الأغنية, وتحفظها أم كلثوم, وتتم إذاعتها ليلة عيد الأضحى فى عام 1937 كأغنية ضمن مجموعة من الأغانى أدتها فى فيلمها "دنانير" وتغنيها مرة ثانية عام 1944 فى ملعب النادى الأهلى بالقاهرة الذى كان يعرف أنذاك بـ"مختار التتش", وكانت المفاجأة عندما حضرالملك فاروق الحفل وسط إعلان مذيع الراديو "شرف حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم حفظه الله", وشدت الست بليلة العيد, بل وارتجلت سريعا بذكائها الفذ لتبدل بعض كلمات الأغنية مجاملة للملك الذى أتى الحفل من أجل أن يسمع صوتها خصيصا,فقالت يانيلك مايتك سكر وزرعك فى الغيطان نور يعيش فاروق ويتهنى ونحيى له ليالى العيد فانعم عليها الملك فاروق بـ"نيشان الكمال" ليصبح لقبها صاحبة العصمة, وخرجت مانشتات الصحف وقتها مهللة: الأغنية التى منحت الست لقب صاحبة العصمة.

لقد رحل الملك فاروق, ورحلت كوكب الشرق أم كلثوم, وظلت يا ليلة العيد أنستينا خالدة تشجى مستمعيها وكان العيد لا يكون عيدا إلابها.

التطوير الحقيقى للتعليم خاصة فى المرحلة الثانوية لن يكون بجعل الثانوية العامة عامين أو ثلاثة ولكن من خلال تطوير المناهج وتطبيق كل الوسائل والاجراءات التى تجعل الطالب والمدرس يعودان إلى المدرسة مرة أخرى لتقوم بدورها التربوى والتعليمى بشكل حقيقى بعد أن هجرها الطرفان من أجل الدروس الخصوصية أما غير ذلك فيعتبر لاقيمة له, بل إن ضرره اكثر من فائدته بل سيكون مدمرا للعملية التعليمية, ولا يتناسب مع توجه الدولة للارتقاء بمستوى التعليم فى مصر باعتباره أمنا قوميا فى المقام الأول.