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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع لحوم عيد الأضحى علي الأسر  المحتاجة بقري ومدن سيناء

توزيع لحوم عيد الأضحي
توزيع لحوم عيد الأضحي علي الأسر الأكثر احتياجا في سيناء

انتهت  مديرية التضامن الاجتماعي فى شمال سيناء، من توزيع لحوم عيد الأضحى  المقدمة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خارج المحافظة علي الأسر الأكثر احتياجا  في قري ومدن المحافظة ، علاوة علي توزيع وجبات جاهزة وملابس على الأطفال فى دار الرعاية المتكاملة للأيتام بمدينة العريش، وذلك بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

توزيع عيدية فى دار الأيتام بالعريش

 

وقالت سعدية محمود حسن،  مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ،  إنه تم  توزيع عيدية علي الأطفال عبارة عن  ملابس جاهزة على البنين والبنات المقيمين فى دار الأيتام بالعريش، إلى جانب توزيع مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 500 جنيه بحسب السن عليهم، حيث إن الدار تخدم 29 طفلًا وطفلة من مجهولى النسب.

وأعلنت إن  فرع مؤسسة خيرية جمعية فى شمال سيناء قد قام بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة بشان توزيع لحوم 7 عجول على 1.500 أسرة من الأسر الأكثر استحقاقًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية محافظ شمال سيناء.

وأضافت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء أن أحدى الجمعيات الأهلية قامت بالتنسيق مع المديرية بذبح عجل وطبخ اللحوم وتوزيعها طازجة على أطفال الدار تحت إشراف كامل من المديرية.

العيد
 

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