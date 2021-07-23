حملات تفتيش مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بالوادى الجديد

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة الوادى الجديد، حملات تفتيش على الأسواق والمحال التجارية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة فى رابع أيام عيد الأضحى.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى بيان صحفى له، اليوم الجمعة، إنه جرى تكثيف الحملات فى أيام العيد من خلال لجان مشتركة تضم مديريتى الطب البيطرى والتموين وفرع جهاز حماية المستهلك بهدف التفتيش على المخابز ومحال الجزارة والأسواق للتأكد من توافر وسلامة السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات وتحرير محاضر للمخالفين حفاظاً على صحة المواطنين.

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وأكد الزملوط، أن الحملات مستمرة للرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وتوافرها وجودة رغيف الخبز بالمخابز.