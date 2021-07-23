موجز السوشيال ميديا.. تامر حسني يوجه رسالة لأبطال الأولمبياد.. ويسرا لرامي رضوان: مفيش حاجة تهز الصداقة

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بالأبيض الجذاب..كارولين عزمى تستعرض مجوهراتها عبر إنستجرام



نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارولين عزمي، في الصورة و هى تستعرض مجوهراتها بفستان أبيض جذاب.



الإيدين الشقيانة فيها البركة.. حوار ودي بين الرئيس السيسي وأحد المواطنين وأولاده.. فيديو



نشر الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقود دراجته بمنطقة العلمين.

والتقى الرئيس السيسي بأحد الأسر المصرية، ودار حوار بين الرئيس السيسي والأسرة، و بدأ الرئيس بالتعرف علي أسماء الأسرة ، وسؤال الأب عن مسكنه ووظيفته، وقال الأب أنا من القليوبية وأعمل هنا في العلمين، وبسؤال الرئيس السيسي عن راتبه رد قائلاً "الحمد لله".



تامر حسني لـ أبطال الأوليمبياد: واثق فيكم يا أبطال



نشر الفنان تامر حسنى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور.

وظهر فى الصور ممثلين مصر فى الأوليمبياد، و علق تامر حسني، قائلاً:"واثق فيكم يا أبطال مصر هتشرفونا بإذن الله و كل الشرف والفخر وأنتم أول من يرتدي أول خط أزياء ايطالي لي في حياتي ( birocci ) وحظ موفق ليكم يا أمل مصر".



يسرا لرامي رضوان: مفيش حاجة تهز الصداقة



نشرت الفنانة يسرا جزءا من حلقتها مع الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.

وعلقت يسرا قائلة:"مفيش حاجة ممكن تهز الصداقة الحقيقية #Youssra #يسرا".

