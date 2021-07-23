نشرة أخبار المحافظات.. تفاصيل قتل طبيب أسنان لزوجته.. وأرقام للإبلاغ عن زيادة أسعار المواصلات

شهدت المحافظات عدة أحداث هامة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، نستعرض أبرزها.

لتنشيط السياحة.. رئيس المتاحف فى صربيا يزور المعالم الآثرية في الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادى الجديد، زيارة كاتب صربى شهير ورئيس 4 متاحف من دولة صربيا وذلك لزيارة المحافظة ومشاهدة أشهر معالمها السياحية والأثرية ويدعى فيكتور لازيدج، رئيس 4 متاحف فى دولة صربيا، "متحف الكتاب والأدب والثقافة الصربى “أدليجات”.

تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة والاستراحات استعداداً لاستئناف الامتحانات في كفر الشيخ

شهدت 86 لجنة بـ 12 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم، استعداداً لاستقبال طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية"، لأداء امتحان مادة الفيزياء، صباح الغد السبت.

إصابة 36 شخصا في حادث تصادم بـ الإسكندرية

وقع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وآخر نقل عام بطريق استاد برج العرب غرب الإسكندرية، أسفر عن إصابة 36 شخصا، اليوم الجمعة.

بسبب ارتفاع الأمواج… منع السباحة في شاطئ ستانلي شرق الإسكندرية

أخلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية مياه شاطئ ستانلي من المصطافين نظرا لارتفاع الأمواج وتعرض حياتهم للخطر.

محافظة القاهرة : تخصيص رقمين للإبلاغ عن السائقين حال زيادة تعريفة الركوب

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار .

شاهد..توافد المواطنين على شواطئ راس البر هربا من الحر

لليوم الرابع على التوالى يستقبل مصيف راس البر بمحافظة دمياط، الاف المصطافين وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من مختلف محافظات الجمهورية لقضاء إجازة العيد وذلك هربا من حرارة الطقس.

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

شهدت منطقة شارع الأتوبيس الجديد بمدينة المنصورة جريمة بشعة، حيث قتل طبيب أسنان بقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة أمام أبنائهم الثلاثة وفر هاربا.