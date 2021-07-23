وقف 7 حالات بناء مخالف في طنطا وقطور خلال إجازة العيد

تمكنت الأجهزة المعنية بمركزي طنطا وقطور في الغربية، من تنفيذ مجموعة من الإزالات لأبنية مخالفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعدم التهاون في التعامل مع مخالفات البناء أو التعدي على الأرض الزراعية بنطاق المحافظة.

وقام قسم الإزالات بمركز طنطا بإزالة أعمدة دور ثالث علوي مخالف بناحية سبطاس بمساحة ٨٠ متر إزالة كلية داخل الحيز العمراني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم إزالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية شبرا النملة ( أشكال خشبية على مساحة ٦ قيراط) إزالة كلية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بحوض الجردة الكبير زمام محلة مرحوم ( أشكال خشبية وغرفة على مساحة ٤ قيراط) إزالة كلية.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بوقف ٤ حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني في قرية بلتاج، حيث تم مصادرة المعدات وخامات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات وإحالتهم للنيابة العسكرية.

كما شدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لرصد مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض سيادة القانون وإزالة التعديات بشكل فوري.

وقف ٧ حالات بناء مخالفة بمركزي طنطا وقطور خلال فترة العيد

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