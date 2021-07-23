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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أخبار شمال سيناء في 24 ساعة| قضاء إجازة العيد علي الشواطيء وفى الحدائق .. وتوزيع لحوم الأضاحي

قضاء اجازة عيد الأضحي
قضاء اجازة عيد الأضحي علي الشواطيء بسيناء

 

شهدت محافظة شمال سيناء العديد من الأنشطة والأحداث خلال ٢٤ ساعة من بينها استمرار فعاليات الاحتفال بعيد الاضحي .. حيث واصل الأهالي في مدن محافظة شمال سيناء قضاء إجازة عيد الأضحي، على شواطيء بالمدن الساحلية خاصة مدينتي بئر العبد والعريش العاصمة، وكذلك حدائق وكافتيريات  بالقرب من الساحل .

وتشهد الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر بكل من العريش وبئر العبد اقبالًا متزايد من المواطنين خلال ساعات آخر النهار بسبب ارتفاع درجة الحرارة، خاصة عقب صلاة العصر حيث يمضى معظم المواطنين ساعات النهار فى مشاهدة التلفاز داخل المنازل، واقتصار الخروج على الزيارات العائلية.

كما تشهد شواطيء العريش إقبالا كبيرا من المواطنين، لقضاء سهرت ليلية علي طول مناطق الساحل في مدينة العريش العاصمة ، خاصة فئات الشباب

مخلفات ذبح الاضاحي:

أكد محافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار أعمال النظافة خلال إجازة عيد الأضحي، لرفع مخلفات ذبيح الأضاحى والقمامة بمدن وقري المحافظة من خلال مجموعات العمل من شركة النظافة والمدن والأحياء، حيث تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وخاصة مدينة العريش العاصمة. لرفع مخلفات ذبيح عيد الاضاحي.

ووجه اللواء شوشة رؤساء مجالس المدن ، بتكثيف الحملات اليومية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.

توزيع لحوم عيد الأضحي 
 

كما انتهت  مديرية التضامن الاجتماعى فى شمال سيناء، من توزيع لحوم عيد الأضحي  المقدمة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خارج المحافظة علي الأسر الأكثر احتياجا  في قري ومدن المحافظة ، علاوة علي توزيع وجبات جاهزة وملابس على الأطفال فى دار الرعاية المتكاملة للأيتام بمدينة العريش، وذلك بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

وقالت سعدية محمود حسن،  مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء ،  إنه تم  توزيع عيدية علي الأطفال عبارة عن  ملابس جاهزة على البنين والبنات المقيمين فى دار الأيتام بالعريش، إلى جانب توزيع مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 500 جنيه بحسب السن عليهم، حيث إن الدار تخدم 29 طفلًا وطفلة من مجهولى النسب.

وقالت إن  فرع مؤسسة خيرية جمعية فى شمال سيناء قد قام بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة بشان توزيع لحوم 7 عجول على 1.500 أسرة من الأسر الأكثر استحقاقًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية محافظ شمال سيناء.

فريق معهد القلب :

كما بدأ الفريق الطبي  القادم من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، ممارسة مهتمة في مستشفي العريش العام  شمال سيناء، لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية، وتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام لاجراء العمليات الجراحية  عن طريق أطباء معهد القلب.

يضم الفريق الطبي استشاري قلب وأوعية الدموية بمعهد القلب القومي وإخصائي قلب بالمعهد، وفني أشعة وإخصائي تمريض.

وقال لدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى، يتم بشكل  أسبوعي  للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.


 

العيد
 

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شواطيء الأضحى العريش حدائق سيناء

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