الشناوي في حديث كُروي مع وائل رياض .. شاهد

نشر وائل رياض مدير الكرة بالمنتخب المصري الأولمبي، صورة له مع محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب في أولمبياد طوكيو.



وظهر وائل رياض يتبادل الحديث مع الشناوي أثناء التدريب وعلق قائلا " ‬‏يا شناوي انا بطلت، اضغط إزاي".



ونجح منتخب مصر الأولمبي في خطف نقطة صعبة أمام نظيره الإسباني، بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 "طوكيو 2020".

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراة الجولة الثانية أمام نظيره الأرجنتين ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 " طوكيو 2020 ".

وخسر منتخب الأرجنتين أمام استراليا بنتيجة هدفين دون رد بالجولة الأولى من مجموعات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 .

ويلعب منتخب مصر أمام الأرجنتين يوم الأحد 25 يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة .