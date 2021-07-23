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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس لجنة دفاع الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكري ثورة يوليو

الفريق اسامة الجندي
الفريق اسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

هنأ الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن،  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمصريين، بمناسبة  ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة.

 

وقال الجندي في بيان صحفي صادر عنه اليوم،  أن ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، لن تنسي لدي الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة،  بل ستبقى حية في وجدان كل الأجيال، وعلي مر العصور.

 

واضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن تلك المناسبة جاءت لتؤكد للعالم أجمع ونحن علي أعتاب مرحلة جديدة وجمهورية جديدة في تاريخ مصر الحديث،  بأن مصر عبر تاريخها، تملك إرادتها لتاتي تلك المناسبة لتبرز  أصالة الشعب المصري العظيم الذي عاش لا يقبل المساس بوطنه وبديمقراطيته، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم..  وكل عام وأنتم بخير.

 

وتابع الفريق اسامة الجندي، أن المصريين على ثقة تامة بأن مصر بقيادتكم الحكيمة،  سوف تحصد الخير والأمل والتقدم ليعيش المصريين في ازدهار ورخاء في الجمهورية الجديدة الحديثة.

الجديدة الجمهورية الجديدة مجلس الشيوخ ثورة ٢٣ يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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