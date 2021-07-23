أولمبياد طوكيو.. ثنائي منتخب جمباز الترامبولين يغادرون القاهرة

تغادر مساء اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الأول لجمباز الترامبولين، إلي العاصمة اليابانية طوكيو استعدادا للمشاركة بفعاليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والمقامة خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وتتكون البعثة من اللاعب سيف آسر شريف و ملك حمزة وأحمد سعيد مديرا فنيا ورئيسا لبعثة الجمباز بطوكيو على أن يلحق بالبعثة في وقت لاحق أحمد أبو العلا مدرب المنتخب.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الترامبولين سيدات يوم 30 يوليو بمشاركة ملك حمزة فيما يلعب سيف آسر في منافسات الرجال يوم 31 من الشهر نفسه.

يذكر ان ملك حمزة و سيف آسر قد تأهلوا إلى أولمبياد طوكيو بعد الحصول على ذهبية البطولة الإفريقية للترامبولين والتي استضافتها مصر في الفترة من 25 مايو وحتى 27 مايو الماضي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلق رسميا حفل افتتاح منافسات النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من داخل استاد اليابان الوطني والتي تستضيف الحدث الأولمبي خلال الفترة بين23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وأعلن ناروهيتو انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، خلال حضوره حفل الافتتاح الذي يُقام على الملعب الأولمبي الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو، عقب خطاب ألقاه الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية.

ودخل طابور العرض المصري المشارك بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ورفع الثنائي المصري هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012، وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.