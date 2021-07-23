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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. نظر محاكمة المتهمين بخطف طفل من داخل مستشفى أبو الريش

شعار النيابة العامه
شعار النيابة العامه

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش والمعروف إعلاميًا بـ«طفل أبو الريش».

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يصدر  القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

وكانت استمعت النيابة العامة إلى شهادة والدة رضيع خطف منها، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلة صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت بضبطهما.

وباستجواب الأولى أقرت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما

جنايات القاهرة التجمع الخامس خطف طفل مستشفى أبو الريش طفل أبو الريش أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث

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