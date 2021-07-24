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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بديل المقشات| نظافة القاهرة تسير بسرعة الصاروخ نحو التطوير..ومفاجأة جديدة لحل مشكلة أكوام القمامة.. شاهد

استهدام ماكينات بدلا
استهدام ماكينات بدلا من المقشة

وضع  اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، خطة جديدة ضمن ملف تطوير الهيئة ألا وهو استخدام شفاطات كهربائية بدلا من المكانس اليديوية"المقشات".

وأوضح رئيس هيئة نظافة القاهرة لـ صدى البلد إن التجربة رائدة في مجال النظافة بهدف تطوير وتحديث نظام جمع المخلفات والقمامة ، وبدأت في العباسية منذ عدة أيام كما تم تجربتها في مصر الجديدة ونحت في شفط المخلفات من جوانب الطريق.

وأضاف رئيس الهيئة إن الماكينات تعتمد على تقنية الشفط ويوجد بها كيس كبير لجمع المخلفات ويتم تفريغه في سيارة الجمع بسهولة.

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وأكد أنها توفر الكثير من الوقت وبمجهود أقل ،وتعمل هذه المركبات بموتور بنزين أو شحن بطاريات وتكفي الشحنة الواحدة حوالي 4 ساعات عمل، كما أنها اقتصادية في استهلاك البنزين.

وتابع رئيس هيئة النظافة ، إنه يهدف أيضا لدعم عمال النظافة وتوفير الوقت والجهد ، مشيرا الى ان هناك خطة للتعملم على مستوى المحافظة، وستمثل نقلة نوعية في عملية الكنس بالشوارع في القاهرة ، ومواكبة التطوير الذي يتم في الجمهورية الجديدة مصر 2030.

ونوه اللواء إيهاب الشرشابي، إلى أنه جارى ادخال آلالات جديدة لحل مشكلة أكوام القمامة على جوانب ووسط الطرق ، ستعمل على رفع القمامة والمخلفات بشكل مباشر في وقت قياسي من خلال تركيبها على سيارات النقل ، وسيتم توفيرها في القريب العاجل.

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