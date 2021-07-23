موسيماني يكشف سر تفوق الأهلي والزمالك فى أفريقيا.. ويعلن عن صفقة جديدة

جدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، اعتذاره عن التعادل 1-1 في لقاء الدوري المصري الممتاز أمس الخميس ضد البنك الأهلي.

وقال: "تقدمنا بهدف أفشة لكنهم سجلوا هدفا في الوقت القاتل، يجب أن نواصل النجاح ولا توجد أعذار لتعادلنا أمس".

وأضاف موسيماني عبر إذاعة (SA FM) الجنوب أفريقية، الجمعة: "هنا في مصر البلد تأتي أولا قبل الأندية لذلك الأندية تدعم المنتخبات كما في أولمبياد طوكيو الحالية، حيث تم استدعاء بعض لاعبي الأهلي لتمثيل مصر".

وأكد موسيماني أنه يتأقلم تدريجيا على الثقافة المصرية وطريقة تعاملات المصريين وأكلاتهم وغيرها من الأمور.

وأوضح موسيماني أنه يحترم الثقافة والعادات المصرية مما ساعده على التأقلم مع الأجواء.

وأضاف: "كنت شغوفا لمعرفة أسباب تفوق الأهلي و الزمالك و منتخب مصر في قارة أفريقيا وخاصة بعد عودتي من أوروبا وقطر. أعتقد أنهم يلعبون بصرامة وبقوة بدنية".

وأشار إلى أن محمد شريف مهاجم الأهلي لم يكن رأس حربة وكان يلعب كجناح أو صانع ألعاب لكنه غير مركزه ونجح في كسب الرهان "وأصبح شريف هدافا كبيرا في مصر" حسب تصريحه.

وتابع: "الأهلي يضم لاعبين مميزين، مثل أكرم توفيق وهو لاعب عظيم ورائع أشركته كظهير أيمن وقام بعمل رائع".

وأردف: "أفشة أيضا عضو بارز رغم أنه لم يكن جيدا في العام الماضي لكنه تطور بشكل مميز".

وأكد أنه سعيد في مصر ولا يشغل باله بفكرة الرحيل للتدريب في أوروبا موضحا أن الفارق الأكبر بين اللاعب المصري والجنوب أفريقي أن المصريين يدركون جيدا أنهم يلعبون لفريق كبير.

سأضم لاعبين من جنوب أفريقيا للأهلي قريبا

وأضاف: "أريد بالفعل أن ينضم لاعبون من جنوب أفريقيا للدوري المصري، لكنني لا أريد أن يقال أنني أهز استقرار أي فريق".

وأسهب: "تابعتم ما حدث حين فاوض الأهلي لاعب صن داونز جاستون سيرينو وتحدث البعض أنني أريد تحطيم فريقي السابق رغم أن الأهلي يفاوض سيرينو قبل قدومي للفريق".

وعن تجاوز جمهور صن داونز ضده أثناء مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال موسيماني: "أقبل الاعتذار منهم لأنني أعلم أنهم لم يكونوا مسؤولين عن الأمر بل أرسل بعض المنتمين لصن داونز هؤلاء المشجعين لمهاجمتي".

وأضاف: "إنها قصة حزينة بيني وصن داونز، أتحدث بفخر عنهم دائما واعتقدت أنهم سيبادلونني ذلك، لكن حدث العكس وهو ما يؤلمني، لا أستطيع حتى أن أزور النادي يوما وأشرب هناك الشاي مع المتابعين".

ووجه موسيماني رسالة لكايزر تشيفز قائلا: "كي تفوز بدوري أبطال أفريقيا عليك تكوين فريق وهو أمر يستغرق وقتا طويلا ويجب أن يكون هناك تخطيط جاد ومدرب يلعب لصالحك".

وأضاف: "قصة كايزر تشيفز هذا الموسم رائعة ويجب أن يفخروا بذلك لأنهم لم يبرموا أي صفقة، ودعونا ننسب الفضل للمدرب السابق جافين هانت والمساعد الحالي آرثر زواني".