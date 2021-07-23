شاهد.. اعتداء أصحاب محل كباب بوحشية على زبون وسط الطريق

انتشر مقطع فيديو صادم للحظة قيام 3 عمال داخل محل كباب في بريطانيا بالاعتداء الوحشي على زبون اعتقدوا أنه لص وقاموا بـ جره على طول الشارع قبل أن يكسروا عظامه.

خلال مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة قام «ظافر أحمد» 35 عامًا صاحب محل كباب في بريطانيا مع أخوين «عصمت خان» و « محمد خان» بالاعتداء الوحشي على رجل بتوجيه اللكمات المبرحة والركلات القاتلة إليه.

انتشر مقطع الفيديو الصادم على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبلغ أحد المارة الشرطة في بريطانيا بالاعتداء العنيف على طريق مانسفيلد في نوتنجهام بعد اتهام الرجل بأنه لص.

قام صاحب المحل والعاملان بالاعتداء على اللص بطريقة صادمة، من خلال الضرب والركل وسحبه عبر الطريق بأكمله إلى داخل المحل، ودهس أسفل أقدامهم متسببين له في أضرار جسدية خطيرة.

ألقت الشرطة القبض على المعتدين وتم نقل الرجل إلى المستشفى حيث عالجه الأطباء من كسر في تجويف العين وكسر في عظم الوجنة والفك وكسر في الذراع.



حكمت محكمة نوتنجهام على صاحب المحل والعاملين بالسجن لمدة عامين، فيما لم يتم إثبات وجود جريمة سرقة.