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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد توقيعه رسميا .. مانشستر يونايتد يكشف عن رقم قميص سانشو

صدى البلد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده رسميا، مع جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لمدة 5 مواسم.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي:" يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن التعاقد مع جادون سانشو - في انتظار وصول بطاقته الدولية - بعقد يمتد حتى يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لعام إضافي".

وكشف مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي في بيان آخر الرقم الذي سيرتديه سانشو: "بعد جدل كبير حول رقم القميص الذي سيرتديه اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مع يونايتد، تم الاستقرار على أن يرتدي القميص رقم 25".

وأضاف: "إن آخر من ارتدى القميص رقم 25 في يونايتد كان المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، الذي لعب للفريق معارًا في الفترة من يناير من العام الماضي إلى الشهر نفسه من 2021".

وتابع: "يظل أنطونيو فالنسيا أبرز من ارتبط اسمه بالرقم 25 في يونايتد، حيث ارتداه اللاعب الكولومبي في 8 مواسم من المواسم العشرة التي قضاها في أولد ترافورد".

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