بعد توقيعه رسميا .. مانشستر يونايتد يكشف عن رقم قميص سانشو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده رسميا، مع جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لمدة 5 مواسم.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي:" يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن التعاقد مع جادون سانشو - في انتظار وصول بطاقته الدولية - بعقد يمتد حتى يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لعام إضافي".

وكشف مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي في بيان آخر الرقم الذي سيرتديه سانشو: "بعد جدل كبير حول رقم القميص الذي سيرتديه اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مع يونايتد، تم الاستقرار على أن يرتدي القميص رقم 25".

وأضاف: "إن آخر من ارتدى القميص رقم 25 في يونايتد كان المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، الذي لعب للفريق معارًا في الفترة من يناير من العام الماضي إلى الشهر نفسه من 2021".

وتابع: "يظل أنطونيو فالنسيا أبرز من ارتبط اسمه بالرقم 25 في يونايتد، حيث ارتداه اللاعب الكولومبي في 8 مواسم من المواسم العشرة التي قضاها في أولد ترافورد".