موسيماني: أعشق الملوخية والكشري والكفتة.. وأفتقد مساحتي الشخصية

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن طريقة تعايشه داخل مصر وكيفية التعامل مع المصريين بعدما تولي تدريب المارد الأحمر.

وقال موسيماني عبر إذاعة (SA FM) الجنوب أفريقية، الجمعة، أنه يتأقلم تدريجيا مع الثقافة المصرية وطريقة تعامل المصريين وأكلاتهم وغيرها من الأمور.

وأوضح موسيماني، أنه يحترم الثقافة والعادات المصرية مما ساعده على التأقلم مع الأجواء، مؤكدا أنه لكل بلد شيء مختلف عن الآخر، ثقافة وديانة والطعام وكرة القدم، حتى الناس والشعب يختلفون من مكان لآخر، حتى في بلدي جنوب أفريقيا لا يوجد شيء مثالي بشكل كامل ولكن علينا أن نتأقلم مع الأمور ونتعايش معها.

وعن الأكل المفضل له داخل مصر، قال موسيماني أنه يعشق الطعام الشرقي وخاصة الملوخية والكشري والكفتة ويحرص علي تناولهم كلما سنحت له الفرصة.

وعن ما يفتقده في مصر، قال موسيماني: “أفتقد مساحتي الشخصية، أنا لا استطيع أن أجد مساحة شخصية هنا، فأنا في جنوب إفريقيا أستطيع الذهاب إلى المتجر في أي وقت والناس تعرف من أنا ويتركوني في حالي، أما في مصر لا”.

وأشار موسمياني، إلي أنه سعيد في مصر ولا يشغل باله بفكرة الرحيل للتدريب في أوروبا، موضحا أن الفارق الأكبر بين اللاعب المصري والجنوب أفريقي أن المصريين يدركون جيدا أنهم يلعبون لفريق كبير.

حزين من جمهور صن داونز

وعن تجاوز جمهور صن داونز ضده أثناء مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال موسيماني: "أقبل الاعتذار منهم لأنني أعلم أنهم لم يكونوا مسؤولين عن الأمر بل أرسل بعض المنتمين لصن داونز هؤلاء المشجعين لمهاجمتي".

وأضاف: "إنها قصة حزينة بيني وصن داونز، أتحدث بفخر عنهم دائما واعتقدت أنهم سيبادلونني ذلك، لكن حدث العكس وهو ما يؤلمني، لا أستطيع حتى أن أزور النادي يوما وأشرب هناك الشاي مع المتابعين".

ووجه موسيماني رسالة لكايزر تشيفز قائلا: "كي تفوز بدوري أبطال أفريقيا عليك تكوين فريق وهو أمر يستغرق وقتا طويلا ويجب أن يكون هناك تخطيط جاد ومدرب يلعب لصالحك".

وأضاف: "قصة كايزر تشيفز هذا الموسم رائعة ويجب أن يفخروا بذلك لأنهم لم يبرموا أي صفقة، ودعونا ننسب الفضل للمدرب السابق جافين هانت والمساعد الحالي آرثر زواني".

