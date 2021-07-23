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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح موديرنا للأطفال بين 12 و17 عاما

لقاح موديرنا المضاد
لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا

أجازت وكالة الأدوية الأوروبية استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

 

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان للوكالة أنه "بعد تقييم المعلومات الموجودة قد توصي وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام لقاح (موديرنا) لتطعيم المراهقين الذي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. ويتم حقن اللقاح على جرعتين في عضلة الكتف بفاصل 4 أسابيع".

 

وحتى الآن كان لقاح "موديرنا" يستخدم في الاتحاد الأوروبي للأشخاص البالغين من العمر 18 عاما. وكان لاتحاد الأوروبي يستخدم لتلقيح المراهقين البالغين من العمر 12 عاما لقاح "فايزر".

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وفي المجموع تمت الموافقة في الاتحاد الأوروبي على 4 لقاحات كورونا وهي "فايزر" وموديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون وجونسون".

 

وناشدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الصين التعاون مع منظمة الصحة العالمية في التحقيق بشأن معرفة منشأ فيروس كورونا.

 

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي: "ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الصين، للتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالحجم الضروري".

 

وأشار حق إلى أن منظمة الصحة العالمية تتمتع بالإدارة الكاملة للتحقيق في منشأ فيروس كورونا.

 

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق، أنها لن تشارك في المرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس كورونا، معتبرة أن موقف المنظمة من التحقيق “يتسم بالغطرسة”.

 

بدوره صرح المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس بأن المنظمة تتوقع "الشفافية" من الصين حيال التحقيق، مشيرا إلى وجود "مشاكل" أثناء المرحلة الأولى من  التحقيق، بما في ذلك مع الوصول إلى البيانات الخاصة بفترة بدء انتشار الوباء.

 

وأعرب البيت الأبيض، أمس، عن إحباطه إزاء رفض الصين خطة منظمة الصحة العالمية بشأن المرحلة الثانية من التحقيق حول أصول فيروس كورونا.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "معارضة بكين لتحقيق منظمة الصحة حول منشأ كورونا غير مسؤولة وخطيرة".

 

وأضافت: "ليس من المناسب أن تعيق الصين التعاون في هذا الوقت من جائحة كورونا".

لقاح موديرنا كورونا منظمة الصحة العالمية الصين

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