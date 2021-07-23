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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى عن حالتها الصحية .. والنقابات الفنية تستنكر تصريحات إيمان البحر درويش

صورة مجمعة لأهم الاخبار
صورة مجمعة لأهم الاخبار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الأخبار :

 

طارق الشناوى :العارف تنويعة لأفلام البطل القاهر

 

أكد الناقد طارق الشناوى ان فيلم “ العارف ”والذى تم طرحه قبل أيام قليلة من بداية موسم عيد الأضحى المبارك  بمثابة تنويعة لأفلام البطل القاهر .

 

وتابع الناقد طارق الشناوى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، كل ما شاهدته فى فيلم العارف ،شعرت وكأننى شاهدت مثله  فى أفلام أخرى أجنبية العديد من المرات ، فالعمل يعتمد على حضور بطله الفنان أحمد عز ، وعلى قدرته البدنية فى الأداء.

 

ممسوح من الوطنية| منير الوسيمي يفتح النار على إيمان البحر درويش
 

أكد الموسيقار منير الوسيمي أن الوطنية ليست بالأغاني الوطنية، بل بالوقوف مع الوطن والكفاح من أجله ، وليس بالهروب خارج الوطن وادعاء الأكاذيب.

 

طارق الشناوى: حلا شيحة ومعز مسعود صنعا دعاية غير مباشرة لـ "مش أنا"
 

أكد الناقد طارق الشناوى، أن التصريحات التى أدلت بها حلا شيحة وزوجها معز مسعود كانت فى صالح فيلم “مش أنا” وليس العكس.

 

 شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى عن حالتها الصحية

 

طمأن الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها على حالتها الصحية وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

 

عمرو سلامة برفقة زوجته من شهر العسل بـ تنزانيا|صور

 

نشر المخرج عمرو سلامة عبد صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورا تجمعه بزوجته خلال قضائهما إجازة “ شهر العسل ” بـ تنزانيا.

 

"النقابات الفنية" عن إيمان البحر درويش: يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف
 

 

أصدرالاتحاد العام للنقابات الفنية  (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، بيانا ردا علي ما قاله إيمان البحر درويش.


وقال الاتحاد في البيان الذي وقع عليه الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: "تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسئولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة.

 

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش
 

استنكر مجلس نقابة المهن الموسيقية، ما قاله الفنان إيمان البحر درويش.

 

وقالت النقابة خلال بيان رسمي، أنها تستنكر ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.

 

 

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