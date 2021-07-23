أخبار الفن .. شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى عن حالتها الصحية .. والنقابات الفنية تستنكر تصريحات إيمان البحر درويش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الأخبار :

أكد الناقد طارق الشناوى ان فيلم “ العارف ”والذى تم طرحه قبل أيام قليلة من بداية موسم عيد الأضحى المبارك بمثابة تنويعة لأفلام البطل القاهر .

وتابع الناقد طارق الشناوى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، كل ما شاهدته فى فيلم العارف ،شعرت وكأننى شاهدت مثله فى أفلام أخرى أجنبية العديد من المرات ، فالعمل يعتمد على حضور بطله الفنان أحمد عز ، وعلى قدرته البدنية فى الأداء.

أكد الموسيقار منير الوسيمي أن الوطنية ليست بالأغاني الوطنية، بل بالوقوف مع الوطن والكفاح من أجله ، وليس بالهروب خارج الوطن وادعاء الأكاذيب.

أكد الناقد طارق الشناوى، أن التصريحات التى أدلت بها حلا شيحة وزوجها معز مسعود كانت فى صالح فيلم “مش أنا” وليس العكس.

طمأن الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها على حالتها الصحية وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

نشر المخرج عمرو سلامة عبد صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورا تجمعه بزوجته خلال قضائهما إجازة “ شهر العسل ” بـ تنزانيا.

أصدرالاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، بيانا ردا علي ما قاله إيمان البحر درويش.



وقال الاتحاد في البيان الذي وقع عليه الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: "تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسئولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة.

استنكر مجلس نقابة المهن الموسيقية، ما قاله الفنان إيمان البحر درويش.

وقالت النقابة خلال بيان رسمي، أنها تستنكر ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.