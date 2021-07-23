نشرة القسم الديني.. المؤتمر الإسلامي الأوربي: الإفتاء المصرية الأفضل عالميا في توظيف الفضاء الرقمي.. الإفتاء: المسجد للتعبد والأمان.. ولا يجوز تحويله إلى مكان تهجم وتهديد

نشر القسم الديني بموقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار والفتاوى التي تهم المسلمين، وخاصة التي تتعلق بالحج هذا العام، ومنها:

المؤتمر الإسلامي الأوربي: الإفتاء المصرية الأفضل عالميا في توظيف الفضاء الرقمي

قال الدكتور محمد البشاري، أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي، إن مؤتمر دار الإفتاء المصرية، الذي ينطلق تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون» يعد أول تجمع علمي ديني لأكثر من مائة مفتي في العالم في زمن كورونا.



وأضاف البشاري، أن المؤتمر سوف يشهد حشدا علميا بين دور وهيئات الإفتاء في العالم بنية التعاون والتنسيق بينهم، مشيرا إلى أن هناك شعورا بحرص مدراء المراكز الإفتائية في العالم على حضور المؤتمر؛ وذلك دليل على قناعة القائمين على الأمر الديني في العالم بأن دار الإفتاء المصرية تُعد أحسن تدبير للشأن الديني في المجتمعات المسلمة.

وأكد أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي أن مصر دورها لا يجادل فيه اثنان في نشر الوعي وضرورة تحمل المسئولية بالنسبة لرجال الدين من المفتين والعلماء والأئمة والخطباء في وقت تمكنت فيه الجماعات المتطرفة أن تهيمن على الفضاء الإلكتروني وأن تبث سموم التطرف والخروج عن أعراف المجتمع وضرب مقومات الدولة الوطنية .

وأوضح البشاري، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المؤتمر جاء ليناقش ويضع اللمسات لوثيقة التعاون بين المؤسسات الإفتائية في الأداء الرقمي لدور الإفتاء في العالم، مضيفا أن دار الإفتاء المصرية معروفة عالميا بأنها من أفضل الدور في العالم التي توظف الفضاء الرقمي باللغات المتعددة وتجاوب المسلمين خارج جمهورية مصر العربية و خصوصا في المجتمعات المسلمة، والتواصل مع دار الإفتاء دليل على أن الأداء الرقمي هو حاجة العصر.

وأكد البشاري، أنه لا يمكن مواجهة جماعات التطرف والكراهية وتصحيح المفاهيم إلا من خلال توحيد وتنسيق جهود دور الإفتاء في الجانب الرقمي وأن نعمل على رقمنة التراث الفقهي وأن لا نترك هذا الفضاء للجماعات المتطرفة .

وتعقد دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤتمرها السنوي السادس تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون» في الثاني والثالث من شهر أغسطس المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من 85 دولة، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

ويشهد المؤتمر إزاحة الستار عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج، وتستشرف بها الدار والأمانة ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طَموح ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية، وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني، فضلًا عن عرض مجموعة من الأبحاث المواكبة لمقتضيات العمل الدينيِّ.

الإفتاء: المسجد للتعبد والأمان.. ولا يجوز تحويله إلى مكان تهجم وتهديد

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاعتداء على المساجد بأي صورة كان من أشد صور الإفساد في الأرض.

وقالت الإفتاء فى فتوى سابقة لها، إن المسجد مكان للتعبد والأمان، ولا يجوز تحويله إلى مكان تهجم وتهديد، مصداقًا لقول الله تعالى، {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.



واستنكر الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ما تعرض له مسجد الزواهر بعزبة العريصة التابعة لقرية عرب الجهمة في القوصية من اعتداء على المصلين أثناء صلاة الجمعة من قبل بعض الأهالي بالطوب والحجارة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه عقب صلاة الجمعة وقعت مشاجرة بين عائلتين بعزبة العريصة قام على أثرها بعض الأهالي بالاعتداء على أفراد العائلة الأخرى داخل المسجد عقب صلاة الجمعة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى إنه نتج عن الاعتداء تحطم نوافذ المسجد وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.

ونوه وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إلى إنه تم اتخاذ قرار بغلق المسجد إلى حين إشعار آخر.

كانت مشاجرة وقعت بين أفراد عائلتي عبد الحق والزواهر بعزبة العريصة التابعة لقرية عرب الجهمة بالقوصية قام على أثرها أفراد أحد العائلتين برشق أفراد العائلة الأخرى بالحجارة أثناء تواجدهم داخل مسجد الزواهر مما تسبب في حالة من الذعر بين المصلين وتحطم نوافذ المسجد.

متى ينتهي موعد توزيع لحم الأضحية وهل يجوز على مدار العام؟

وقت توزيع الأضحية .. يبدأ وقت ذبح الأضحية شرعا بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، ويجوز توزيع الأضحية بعد الذبح وأيضا يجوز تأخير توزيع الأضحية وتوزيع بعد انتهاء العيد.

آخر موعد توزيع لحم الأضحية

لا حرج في تأخير توزيع الأضحية، وإن كان الأفضل المسارعة إلى تعجيله من غير عذر، نظراً للأمر بالمبادرة إلى فعل الخير قال تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» (البقرة: من الآية148)، ولما قد يطرأ على الإنسان من معوقات تعوقه عن فعل الطاعة.

وقت توزيع الأضحية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن موعد ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، أما توزيع لحومها فممتد على مدار العام.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال «بعض الجمعيات تذبح وتوزع بعد العيد بأيام، فهل أشترك في هذه الجمعيات بالصكوك؟»، أن ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، ولا جمعيات تتأخر عن ذلك التوقيت في الذبح، أما توزيع لحوم الأضحية فيكون على مدار العام.

واستشهد المفتي السابق بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم، ألا فادخروها، إنما فعلت ذلك من أجل الدافة-أي الضيوف-»، وعليه فلا شيء في توزيع لحوم الأضحية بعد العيد بأيام، منوهًا إلى أن موعد الذبح بعد صلاة العيد، أي بعد ارتفاع الشمس لمدة خمس درجات أي بعد حوالي ساعة من الشروق.