الأهلي السعودي يقرر فسخ عقد ماركو مارين

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الأهلي السعودي اتفق على فسخ تعاقد لاعبه الألماني ماركو مارين.

وذكرت صحيفة “ الرياضية” السعودية أن مجلس إدارة النادي الأهلي حسم موقف استمرار مارين مع الفريق وفسخ تعاقده مع اللاعب، بعد اتفاق الطرفين حول الأمور المالية الخاصة به.

يذكر أن الأهلي السعودي قد تعاقد مع البرازيلي باولينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق.

وانتقل ماركو مارين لصفوف أهلي جدة السعودي في يناير الماضي قادمًا من ريد ستار بلجراد الصربي مقابل 2.25 مليون يورو ،وتمت إعارته لنادي الرائد.

وسبق لمارين اللعب لنادي تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وفيورنتينا الإيطالي وطرابزون سبور التركي.