نشرة أخبار العالم .. روسيا تكشف مفاجأة حول اتفاقيتها العسكرية مع إثيوبيا وعلاقتها بسد النهضة .. تفاصيل إحباط السعودية محاولة تهريب 2.1 مليون قرص كبتاجون.. الصين تهدد بتعطيل محرك الطلب على النفط

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل إلى مصر

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، استئناف الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة بدءًا من 9 أغسطس المقبل.

وقال مكتب عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن الرحلات الجوية مع مصر سيتم استئنافها بشكل كامل بدءًا من 9 أغسطس المقبل، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن الاتفاقية العسكرية التي وقعتها موسكو مع إثيوبيا مؤخرًا لا علاقة لها بالأزمة القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ربط التعاون التقني العسكري بين روسيا وإثيوبيا، بأزمة سد النهضة أمر يثير دهشتها.

وأضاف البيان، أن أزمة سد النهضة يجب أن يتم تسويتها وفقًا لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.

الحرب تتمدد في إثيوبيا.. زلزال جديد يهز الأرض تحت أقدام آبي أحمد

وسعت جبهة تحرير شعب تيجراي نطاق المواجهة العسكرية مع الجيش النظامي الإثيوبي والميليشيات المحلية الموالية له، وفتحت جبهة جديدة في ولاية عفار المجاورة لتيجراي، بعد 8 أشهر من القتال المتواصل بين قوات الجبهة المتمردة والجيش الإثيوبي.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز البريطانية عن قياديين بجبهة تحرير شعب تيجراي أن قوات الجبهة تقاتل الآن في ولاية عفار، التي تُعد نقطة عبور رئيسية للبضائع الواردة إلى إثيوبيا من جيبوتي، وهي بذلك تحتل أهمية اقتصادية بالغة بالنظر إلى كون إثيوبيا دولة حبيسة لا تطل على أي بحار.

حافظت على الاستقرار وثقة المستثمرين.. صندوق النقد الدولي: مصر احتوت آثار أزمة كورونا وسنواصل دعمها

أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية نجحت في احتواء الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا بحكمة.

وأوضح المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق محمود محيي الدين، في خطاب موجه إلى إدارة الصندوق بمناسبة المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، أن إجراءات التيسير المالي والنقدي الحكيمة أدت في الوقت المناسب إلى حماية الاقتصاد المصري من العبء الكامل للأزمة، مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة.

بينهم وزير التجارة السابق.. الصين تعتزم فرض عقوبات على 7 شخصيات وكيانات أمريكية

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج لي، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على 7 أفراد وكيانات أمريكية.

وقال وانج لي في بيان، إن الصين تعتزم فرض عقوبات على وزير التجارة الأمريكي السابق، ويلبر روس، ردا على عقوبات فرضتها واشنطن بحق مسئولين صينيين.

مجلس الأمن الدولي يدين إعلان أردوغان بشأن منطقة فاروشا في قبرص

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عن إدانته لإعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن منطقة فاروشا في قبرص.

ولجأت قبرص قبل يومين، إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بشأن خطط السلطات القبرصية التركية لإعادة فتح منتجع فاروشا أما الأتراك، حيث كررت تركيا دعوتها لحل الدولتين على الرغم من الانتقادات الدولية.

روسيا: لا نخطط لإزالة حركة طالبان من قوائم الإرهاب

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تخطط لاستبعاد حركة طالبان من قوائم الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال صحفي بهذا الشأن: "لا يوجد هناك شيء جديد في هذا المجال. وإذا كان هناك شيء جديد، فسنبلغكم به".

السعودية تحبط عملية تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون

أفادت صحيفة “الرياض” السعودية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الأمنية السعودية تمكنت من إحباط عملية محاولة تهريب نحو 2.1 مليون حبة من الكبتاجون، كانت مخبأة داخل شحنة من الطماطم المصبرة عبر منفذ الحديثة شمالي المملكة العربية السعودية.

وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، أنه وردت إرسالية عبر المنفذ وهي عبارة عن كراتين من معجون الطماطم، محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخبأة بطريقة مصنعية داخل أغطية عُلب معجون الطماطم، بحيث جرى تجويف الأغطية لغرض التهريب ووضع الحبوب بداخلها.

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

أعلنت وزارة غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمالي السودان، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من مياه النيل لبحيرة سد مروي.

وأهابت الغرفة في بيان لها بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة وكافة المواطنين، بأخذ الحيطة وووضع التحوطات اللازمة تحسبا لمواجهة فيضان محتمل.

الصين تهدد بتعطيل محرك الطلب على النفط بهذه الطريقة

تمارس الصين ضغوطا ضد إساءة استخدام حصص الاستيراد، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار الخام، في حملة قد تؤدي إلى انخفاض نمو واردات الصين من النفط إلى أدنى مستوى في عقدين خلال العام الجاري.

ويمكن أن تكون الشحنات إلى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وثاني معالج له في العالم، ثابتة أو تزيد بنسبة تصل إلى 2% لتصل إلى ما يفوق قليلاً 11 مليون برميل يوميًا هذا العام، بحسب "رويترز".

