بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

دائما وابدا أميل للألعاب الفردية وأري في دعمها ودعم أبطالها فرصة عظيمة.. وكم أشعر بالفخر حينما يتم رفع اسم مصر في المحافل الدولية، وتتوج ابطالها واخرهم وابرزهم علي الاطلاق "نور الشربيني البطلة الدولية بالاسكواش.

كما اري ان في تربيه النشئ الحديث علي تلك اللعبة الراقية فكرًا ومهارة مكسب كبير في إعداد الفكر والتكوين الخاص بالشخصيه للطفل ومن ثم يتحكم في شخصه عند النضج

.وتعتبر لعبة الاسكواش رياضة شهيرة في مصر وذات تقليد طويل في البلاد منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بتصنيف 8 لاعبين ضمن أفضل لاعبي اسكواش في العالم على رأسهم المصنف الأول عالميا محمد الشوربجي.

ويعتقد أن الرئيس السابق حسني مبارك كان لاعبا متحمس لهذه الرياضة ما حدى به لإعطائها دفعة اهتمام قوية في التسعينات.

فلعبه الاسكواش ليست مقتصره علي طبقه أو فكر معين فحسب ولكنها متاحه منذ الطفولة، وإن كانت تحتاج الي مجهود بدني وذهني كبير ولكنه تدعم اللياقة وتنشط الذهن.

فالاسكواش مثلها مثل غيرها من الألعاب الفردية التميز بها يحتاج الي دعم من الأباء والامهات والمجتمع والاعلام....

ولا ننسي المتميزون بها من ذو الهمم والذين رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية.. ولا ننسي أيضا حفل جائزه المبدع الصغير والذي كرم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي المتميزين من أبنائنا من ذو الهمم فتلك الدعم الجميل يكتمل بدعم الاعلام وأولياء الأمور.

الاسكواش بعيون مصريه وبدعم متكامل الأركان في وجه نظري اري انه اذا توفرت به الأركان كامله شوف يصبح الاسكواش الأول عالميا دائما مصري ومصرية ..وتصبح الرياضة الفردية بمصر دائما وابدا متفردة بتميزها.